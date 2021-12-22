شكرا لقرائتكم خبر تفاهم بين فنتك السعودية و«ثقة» و«إمضاء» لتقديم خدمات الثقة الرقمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت شركة «فنتك السعودية» مذكرتي تفاهم مع كل من شركة ثقة لخدمات الأعمال، وشركة إمضاء، لتقديم خدمات الثقة الرقمية لشركات التقنية المالية، بحضور محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد الصويان.

وتجسد الاتفاقيتان التكامل بين هيئة الحكومة الرقمية والبنك المركزي السعودي لتطوير خدمات الحكومة الرقمية وقطاع التقنية المالية، لدعم الابتكار والتنوع في المنتجات والخدمات عبر المنصات الرقمية.

وقع مذكرتي التفاهم كل من مدير عام مبادرة فنتك السعودية نجود المليك، والرئيس التنفيذي للشراكات الاستراتيجية في شركة ثقة المهندس بدر العمري، والرئيس التنفيذي لشركة إمضاء المهندس إبراهيم الخربوش، بحضور وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للتكنولوجيا نواف الحوشان، ووكيل محافظ البنك المركزي السعودي للتطوير والتقنية زياد اليوسف،‏‏‏ ونائب محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لقطاع تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة رائد الفايز، والمشرف العام على التنظيم والثقة الرقمية في هيئة الحكومة الرقمية المهندس فارس الربدي.

وبموجب الاتفاقيتين ستقدم شركة ثقة باقات خاصة لشركات التقنية المالية، عبر خدمات «واثق» التي تتيح للجهات المستفيدة التحقق المباشر من بيانات المنشآت التجارية، فيما ستقدم شركة إمضاء أسعارا مخفضة لخدمات التوقيع الالكتروني لتوثيق العقود التي تبرمها شركات التقنية المالية مع عملائها.

ماذا تقدم الاتفاقيتان؟

