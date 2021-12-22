شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الإحصاء: 69 ألفا حجم التراجع بعدد المواليد فى مصر لعام 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت النشرة السنوية لإحصاءات المواليد والوفيات لعام 2020، تراجع عدد المواليد في مصر ليسجل 2 مليون و235 ألف و326 مولود عام 2020، مقابل 2 مليون و304 ألف و832 مولود عام 2019، بتراجع بلغ نحو69 ألف 506 مولود بنسبة تراجع بلغت 3٪، كما بلغ معدل المواليد أحياء 22.2 لكل ألف من السكان عام 2020 مقابل 23.3 لكل ألف من السكان عام 2019 بتراجع نسبته 1.1 لكل ألف من السكان.

وقالت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن معدل الإنـجاب الكلي يمثل عدد الأطفال المتوقع أن تنجبه السيدة بنهاية حياتها الإنـجابية وقد بلغ معدل الإنجاب الكلي 2.9 طفل لكل سيدة عام 2020 مقابل 3.0 طفل لكل سيدة عام 2019.

وانخفض حجم الزيادة الطبيعية للسكان (أعداد المواليد - أعداد الوفيات) من 1.734 مليون نسمة عام 2019 إلى 1.571 مليون نسمة عام 2020 بنسبة انخفاض بلغت 9.4%.

وتراجع معدل الزيادة الطبيعية للسكان (معدل المواليد- معدل الوفيات) من 17.5 لكل ألف من السكان خلال عام 2019 إلى 15.6 لكل ألف من السكان خلال عام 2020 بانخفاض قدره 1.9 لكل ألف من السكان.