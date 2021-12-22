شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المجلس التصديرى للملابس عن افتتاح مشروعات الصعيد: تخلق بيئة اقتصادية ملائمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت ماري لويس، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، بالمشروعات التنموية العملاقة التي يتم افتتاحها تباعاً في محافظات الصعيد، وكذلك بتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لخلق بيئة تنموية ضخمة في كافة المحافظات وخاصة الصعيد، الأمر الذي ينعكس على المواطن أولاً وكذلك الأنشطة الاقتصادية المختلفة.

أكدت ماري لويس على أن هناك توسع في إنشاء مصانع الملابس الجاهزة في صعيد مصر، لتوفير آلاف الوظائف الجديدة، خاصة أن صناعة الملابس من الصناعات كثيفة استهلاك العمالة، مما يساهم في توظيف السيدات بصورة واسعة، وجري مؤخراً تدشين مصانع للملابس في محافظات المنيا وبني سويف والفيوم.

وأشارات رئيس المجلس التصديري، أهمية التواصل مع أجهزة الدولة صانعة القرار لمساندة المستثمرين القائمين على مشروعات صناعية كثيفة العمالة وهو ما يحتاجه صعيد مصر، وللعمل يدا واحدة، لتنافس مصر عالميا، ولرفع صادرات الملابس المصرية، عالية الجودة للأسواق العالمية ولخلق بيئة ملائمة للمستثمرين.

وأضافت في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن ملف التنمية في صعيد مصر يأتي على رأس أولويات الحكومة، ويظهر ذلك واضحا من خلال المشروعات المختلفة التي يجري العمل عليها حاليًا سواء المدن الجديدة أو تأهيل الطرق والبنية التحتية وكذلك مشروعات حياة كريمة ، إضافة إلى تأهيل المناطق الصناعية.

وأشارت ماري لويس، إلى أن العمل على خلق بيئة تنموية واقتصادية في الصعيد سيوفر المزيد من فرص العمل للشباب، الأمر الذي يساهم في خفض معدلات البطالة ويزيد من الطاقات التشغيلية، ويزيد من معدلات النمو، وهي المستهدفات التي تعمل عليها الدولة المصرية بشكل دائم.