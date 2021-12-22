شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الأربعاء 22-12-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 22-12-2021، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط أحجام تداول متوسطة، وربح رأس المال السوقي نحو 7.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 742.432 مليار جنيه.



إيقاف تداول 4 شركاتأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات، المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، مصر للفنادق. إيقاف تداول 4 شركاتأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات، المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، مصر للفنادق.

البورصة تربح 7.5 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط أحجام تداول متوسطة، وربح رأس المال السوقي نحو 7.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 742.432 مليار جنيه. البورصة تربح 7.5 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط أحجام تداول متوسطة، وربح رأس المال السوقي نحو 7.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 742.432 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 325.7 مليون ورقة مالية بقيمة 1.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 42.1 ألف عملية لعدد 196 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 80.42% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 11.19% والعرب على 8.4% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 26.56% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 73.43%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 87.7 مليون جنيه، مليون جنيه، 6.1 مليون جنيه، 63.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 51.3 مليون جنيه، 106.9 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 11630 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.35% ليغلق عند مستوى 2049 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 13924 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 4591 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.19% ليغلق عند مستوى 2172 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.16% ليغلق عند مستوى 3203 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 3947 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 1136 نقطة.

وصعدت أسهم 100 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 37 شركة، ولم تتغير مستويات 59 شركة.

تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الاثنين، إذ باع مجلس إدارة شركات المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول 15 ألف سهم، 400 ألف سهم، 1.3 مليون سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 2000 سهم، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركتي البنك التجاري الدولي (مصر)، القاهرة للإسكان والتعمير 6.2 مليون سهم، 5.8 مليون سهم، على التوالي. تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الاثنين، إذ باع مجلس إدارة شركات المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول 15 ألف سهم، 400 ألف سهم، 1.3 مليون سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 2000 سهم، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركتي البنك التجاري الدولي (مصر)، القاهرة للإسكان والتعمير 6.2 مليون سهم، 5.8 مليون سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، الأهرام للطباعة والتغليف، أكتوبر فارما، جدوى للتنمية الصناعية، أسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، رواد السياحة-رواد، 48 ألف سهم، 1000 سهم، 3200 سهم، 123.4 ألف سهم، 265 ألف سهم، 220 ألف سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بمستشفى النزهة الدولي 196 سهم، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات البنك التجاري الدولي (مصر)، مصر للفنادق، اي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية 6.2 مليون سهم، 3650 سهم، 495.2 ألف سهم، على التوالي.





أسهم خزينةأعلنت شركتا الكابلات الكهربائية المصرية، جي بي أوتو، شراء الأولى 600 ألف سهم خزينة خلال جلسة أمس الثلاثاء وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 0.99%، وشراء الثانية 540.2 ألف سهم.



زهراء المعادي أعلنت شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، توقيع عقد مع شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير لشراء قطعة أرض رقم 96ع إسكان بالحي التاسع بمدينة هليوبوليس الجديدة بمساحة 31201.935 متر بسعر المتر 3470 جنيه بخلاف أعباء الأقساط بقيمة إجمالية 108 مليون جنيه. زهراء المعادي أعلنت شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، توقيع عقد مع شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير لشراء قطعة أرض رقم 96ع إسكان بالحي التاسع بمدينة هليوبوليس الجديدة بمساحة 31201.935 متر بسعر المتر 3470 جنيه بخلاف أعباء الأقساط بقيمة إجمالية 108 مليون جنيه.





شيني أعلنت الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني-شيني، موافقة مجلس الإدارة على القوائم المالية في 30 سبتمبر عام 2021، وحققت الشركة إيرادات بلغت 43.8 مليون حنيه خلال الفترة من أول يوليو حتى 30 سبتمبر عام 2021 مقابل 52 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2020 بنسبة نمو 84%، وبلغ صافي الخسائر 14.6 مليون جنيه مقارنة مع 11.6 مليون جنيه بنسبة زيادة في الخسائر 126%، وأرجعت السبب إلى التصرف في المخزون الراكد بمصنع الأدوات الصحية بخلاف مصنع البورسلين، والذي يحقق خسائر نتيجة لتقادم الآلات والمعدات.