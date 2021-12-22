شكرا لقرائتكم خبر 3 فرص استثمارية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - 3 فرص استثمارية طرحها فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بأبها، على رجال الأعمال والمهتمين، خلال ورشة عمل «الفرص الاستثمارية بعسير»، برعاية أمير منطقة عسير رئيس هيئة تطوير المنطقة الأمير تركي بن طلال، في مسرح الغرفة التجارية بأبها. وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بعسير المهندس عبدالله الويمني، أن الورشة جاءت للتعريف بـ3 فرص استثمارية خاصة بمتنزه أبوخيال بأبها، ومتنزه الخاضرة بمحافظة النماص، إضافة إلى مشروع زراعة الليمون باستخدام المياه المجددة في الكثيب بعسير.



كانت هذه تفاصيل خبر 3 فرص استثمارية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.