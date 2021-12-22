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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لقاء عمل نظمته غرفة الأحساء بفندق الكوت التراثي بالهفوف، مع قنصل الولايات المتحدة الأمريكية في الظهران ديفيد ادجينتون، بحضور رئيس مجلس إدارة الغرفة عبدالعزيز الموسى، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، وبعض رجال الأعمال. وناقش اللقاء أهم السبل الكفيلة بتسهيل فرص التعاون والزيارات التجارية لقطاع الأعمال بالأحساء، بما يسهم في تنمية التجارة والاستثمار وتعزيز علاقات التعاون وبناء شراكات العمل بين قطاعات الأعمال في البلدين. ونوه الموسى باهتمام الغرفة بتنمية وتعزيز علاقات التعاون والشراكة بين قطاعات الأعمال وبحث الفرص الاستثمارية، مشيرا إلى ما تشهده الأحساء من حراك تنموي.

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