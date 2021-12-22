شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان الاجتماعي يشكل مجلس إدارته للدورة التاسعة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقد مجلس إدارة مركز الملك سلمان الاجتماعي المنتخب حديثاً أول اجتماعاته وفي بداية الاجتماع رحب صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان آل سعود بالجميع مشيدا بدورالجمعية العمومية للمركز وقال سموه إننا نتطلع لمواصلة مسيرة العطاء التي انتهجها أعضاء المجالس السابقة مقدما شكره وتقديره لكل الشخصيات التي قدمت وبذلت لقيام هذا المعلم البارز وفي مقدمتهم صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود – طيب الله ثراه- ونوه سموه بالدور الرائد والتوجيهات السديدة والعطاء الكبير من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يحفظه الله وهو الذي له اليد الطولى في قيام هذا الصرح العملاق ، وقال سموه إننا نعتز ونفخر بأن هذا المركز الذي يسعى لخدمة المجتمع وتنميته وتمكينة وجودة الحياة يحمل اسم سيدي خادم الحرمين الشريفين – أيده الله. كما نوه الأمير سعود بما يجده المركز من اهتمام ودعم من لدن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد يحفظه الله. وما يحظى به من عطاء من كل رجالات الدولة وقطاعاتها المختلفة ومن رجال العمال والأعيان وأهالي مدينة الرياض. منوها بالدور الكبير الذي تؤديه وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية في دعم المركز والتكامل معه في حوكمة اعماله .

تلى ذلك إستعراض جدول أعمال الإجتماع حيث تمت تزكية صاحب السمو الامير / سعود بن عبدالله بن ثنيان ال سعود رئيسا لمجلس الإدارة ، والاستاذ / زيد بن سلطان الحسين نائبا للرئيس ، والدكتور/غازي بن فيصل بن زقرمشرفا ماليا . والتالية اسماؤهم اعضاء في مجلس الإدارة :

1- المهندس / أحمد بن عبدالله التويجري

2- الأستاذ / محمد بن حمد الجميح اً

3- الدكتور/ عبدالرحمن بن عبدالله العبدالقادر

4- الدكتورة / مي بنت ناصر المعمر

كما تطرق الاجتماع لعدةد من الموضوعات المدرجة على جدول اعماله ومن اهمها اختيار اللجان الفرعية المنبثقة من مجلس الإدارة .