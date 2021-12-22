شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أسباب تقلل من استهلاك الوقود.. تعرف عليها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضح المركز السعودي لكفاءة الطاقة، أن هناك العديد من العوامل التي تساهم في تقليل استهلاك الوقود، من أهمها أربعة عوامل حال تجنبها المستهلك يقلل من استهلاك الوقود.

وأشار المركز إلى أن من هذه العوامل الوقوف بالأماكن المشمسة، وتحميل السيارة من الأعلى، وتشغيل المحرك عند الوقوف، وتشغيل جهاز التكييف والنوافذ مفتوحة.

وتعتبر هذه سلوكيات بسيطة يمكن للمستهلك تجنبها، للمحافظة على الوقود وتقليل الاستهلاك اليومي بصورة مباشرة.