«غرفة الأحساء» و«الموارد البشرية» يوقعان مذكرة تفاهم للتدريب والتأهيل 

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الدمام - شريف احمد - - تهتم الاتفاقية بمجال تدريب وتأهيل القوى العاملة الوطنية

- إيجاد الفرص الوظيفية في القطاع الخاص

وقّعت غرفة الأحساء وفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية اليوم مذكرة تفاهم لوضع إطار عمل مشترك للتعاون البنّاء في مجال تدريب وتأهيل القوى العاملة الوطنية وتوظيفها في سوق العمل، وإعداد أبناء الأسر الضمانية وتمكينهم من إيجاد الفرص الوظيفية في القطاع الخاص.

وتشمل المذكرة مجال تنظيم الملتقيات الوظيفية وعقد الورش والدورات التدريبية، وبحث فرص التعاون لتطوير القدرات المعرفية والمهنية للكوادر الوطنية، وذلك من خلال إلحاقها بفرص تدريبية نوعية في منشآت القطاع الخاص، وتعزيز ثقافة ومبادرات وبرامج المسؤولية الاجتماعية في مجالات التدريب والتوظيف لدى القطاع الخاص تحقيقًا لمستهدفات رؤية 2030م.

وتهدف المذكرة إلى تنمية وتدريب وتأهيل القوى العاملة الوطنية وتوظيفها في القطاع الخاص والمشاركة في سوق العمل، وتشجيع وتأهيل وتمكين شباب وشابات الأحساء لتلقى برامج تدريب وتعليم مهنية ومتخصصة تؤهلهم للحصول على فرص عمل مستدامة تعزّز خُطا التوطين والتحول المعرفي في الاقتصاد الوطني.