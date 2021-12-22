شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الياباني يشيد بالتقدم الكبير الذي تشهده الجبيل الصناعية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل الدكتور أحمد بن زيد آل حسين اليوم، بسفير اليابان لدى المملكة فوميو إيواي والوفد المرافق له، وذلك بمركز زوار الهيئة الملكية بالجبيل الصناعية.

وتعرف السفير الياباني على أجنحة معرض مركز الزوار، مطلعاً على النماذج والصور والمجسمات للمشروعات التي قامت بها الهيئة الملكية بالجبيل الحالية والمستقبلية، وما تزخر به المدينة من استثمارات نوعية على مستوى العالم.

وقدم قطاع تطوير الاستثمار عرضًا عن أهم المستثمرين العالميين بالمدينة، مستعرضًا أهم الممكنات الاستثمارية فيها مما جعلها أكبر مدينة صناعية في العالم تضم أكبر تجمع صناعي، تلا ذلك عرض لقطاع التشغيل والصيانة استعرض الآلية المتبعة لإدارة وصيانة المدينة التي أهلتها لتكون من المدن الرائدة في جودة الحياة.

بدوره أشاد السفير الياباني بالتقدم الكبير الذي تشهده الجبيل الصناعية على الصُّعد كافة، معربًا عن سعادته بهذه الزيارة للتعرف على الهيئة الملكية بالجبيل وتاريخها والمشاريع التي أنجزتها وآخر التقنيات التي استحدثت فيها.