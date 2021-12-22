شكرا لقرائتكم خبر عن «هيئة الزكاة» تطرح فرصاً استثمارية في 4 منافذ جمركية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن طرح عددٍ من الفرص الاستثمارية في أربعة منافذ جمركية، بأسلوب المزايدة العلنية المفتوحة، حيث ستقام هذه المزايدات في منفذ الدرة، ومنفذ حالة عمار، ومنفذ الحديثة، ومنفذ جديدة عرعر الحدودي.

وأوضحت الهيئة أن المزايدة التي ستُقام في منفذ الدرة الثلاثاء 28 ديسمبر 2021م، الساعة العاشرة صباحًا، وذلك لتأجير 6 مكاتب تخليص جمركي، فيما ستُقام المزايدة في منفذ حالة عمار الأربعاء 29 ديسمبر 2021م، الساعة العاشرة صباحًا، لتأجير مواقع تجارية لأنشطة محل حلاقة، ومحل غاز، وتموينات غذائية، وكافيتيريا، ومجمع تجاري، ومطعم، ومبنى.

بالإضافة إلى 24 مكتب تخليص جمركي، كما ستقام المزايدة في منفذ الحديثة الثلاثاء الموافق 4 يناير 2022م، الساعة العاشرة صباحًا، وذلك لتأجير 75 مكتب تخليص جمركي، بالإضافة إلى المزايدة، وفي منفذ جديدة عرعر ستقام الأحد 9 يناير 2022م، الساعة العاشرة صباحًا، وذلك لتأجير مواقع تجارية لأنشطة محل غاز، ومطعم، ومطعم وجبات سريعة، ومقر صرافة "بنك "، و17 محلاً تجارياً، و15 مكتب تخليص جمركي.

وأكدت "الزكاة والضريبة والجمارك" على ضرورة التزام المزايدين بالوثائق المطلوبة في الإعلانات المطروحة للدخول إلى المزاد، إذ أوضحت الهيئة أنه بإمكان المستثمرين الراغبين بالحصول على كراسة الشروط والمواصفات مراجعة إدارة المالية، والاستثمار بمقر هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الواقع في حي المربع بالرياض، أو من خلال مراجعة إدارة جمرك المنفذ، كما دعت الهيئة إلى زيارة الصفحة الخاصة بالمنافسات والفرص الاستثمارية لديها عبر الرابط التالي.