بتقسيط حتى 36 شهرا.. أضخم تخفيضات ’’كارفور‘‘ على الشاشات والهواتف والأجهزة الكهربائية بمناسبة عيد ميلاده ورأس السنة

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الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا
أعلن سلسلة كارفور عن تخفيضات هائلة، على الأجهزة الكهربائية والشاشات والموبايلات، بمناسبة عيد ميلادها ال19، وتزامنا مع أعياد الميلاد ورأس السنة.
وأكدت إدارة كارفور أن الخصومات تستمر حتى 2 يناير 2022، بجميع الفروع.
وأشارت السلسلة الأشهر في مصر إلى أن العروض متاحة أيضا الشراء أونلاين، من خلال: https://bit.ly/3eeLjFI
كما أعلنت الإدارة عن إتاحة نظام التقسيط كالتالي:
عروض التقسيط المتاحه خلال عيد ميلاد كارفور:
بنك QNB على سنة بدون فوائد
بنك CIB الحد الادنى 500 جنيه على 6 اشهر بدون فوائد
بنك اسكندريه الحد الادنى 1000 بدون فوائد حتى 18 شهرا
بنك مصر الحد الادنى 1000 جنيه حتى 36 شهرا بدون فوائد
بنك الامارات دبي الوطني بدون فوائد حتى 12 شهرا
ابلكيشن فاليو بدون فوائد 15% بدون حد أقصى
التقسيط من خلال البنوك عن طريق فيزا المشتريات فقط ومن خلال المتاجر فقط.
وفيما يلي العروض:
مواعيد عمل كارفور
مواعيد العمل يوميا من 9ص حتى الساعه 10:00 م بالنسبة للفروع الموجودة في المولات طوال أيام الأسبوع .. وخارج المولات من الساعه 9ص حتى الساعه 12 ص ماعدا العطلة الأسبوعية من 9 ص 1:00 ص.
فروع كارفور ماركت بمصر:
جرين بلازا - Green Plaza
رويال بلازا - Royal Plaza
الملتقى - Al-Moltaqa
المنصورة - Mansoura
خليج نعمة - Neama Bay
همبرا - Hambra
صن تيرا - Sunterra
ميجا مول - Mega Mall
ميراج سيتي - Mirage City
المعادي الجديدة - New Maadi
حلوان - Helwan
طرة - Torah
الحمد - El-Hamd
دون تاون - Down Town
زيزينيا - Zizinia
بيرامدز مول - Pyramids Mall
بيرامدز فيو - Pyramids View
دولفين مول - Dolphin Mall
جزيرة بلازا - Gezira Plaza
طيبة مول - Tiba Mall
السراية مول - Saraya Mall
حلوان - Helwan
15 مايو - 15 May
فروع كارفور هايبر بمصر:
سيتي سنتر المعادي - City Center Maadi
كايرو فيستفال سيتي - Cairo Festival City
صن سيتي - Sun City
الشروق - Shorouk
العبور - Obour
داندي - Dandy
سيتي سنتر اسكندرية - City Center Alexandria
سيتي لايت - City Light
عروبة - Orouba
طنطا - Tanta