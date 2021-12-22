بتقسيط حتى 36 شهرا.. أضخم تخفيضات ’’كارفور‘‘ على الشاشات والهواتف والأجهزة الكهربائية بمناسبة عيد ميلاده ورأس السنة

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

أعلن سلسلة كارفور عن تخفيضات هائلة، على الأجهزة الكهربائية والشاشات والموبايلات، بمناسبة عيد ميلادها ال19، وتزامنا مع أعياد الميلاد ورأس السنة.

وأكدت إدارة كارفور أن الخصومات تستمر حتى 2 يناير 2022، بجميع الفروع.

وأشارت السلسلة الأشهر في مصر إلى أن العروض متاحة أيضا الشراء أونلاين، من خلال: https://bit.ly/3eeLjFI

كما أعلنت الإدارة عن إتاحة نظام التقسيط كالتالي:

عروض التقسيط المتاحه خلال عيد ميلاد كارفور:

بنك QNB على سنة بدون فوائد

بنك CIB الحد الادنى 500 جنيه على 6 اشهر بدون فوائد

بنك اسكندريه الحد الادنى 1000 بدون فوائد حتى 18 شهرا

بنك مصر الحد الادنى 1000 جنيه حتى 36 شهرا بدون فوائد

بنك الامارات دبي الوطني بدون فوائد حتى 12 شهرا

ابلكيشن فاليو بدون فوائد 15% بدون حد أقصى

التقسيط من خلال البنوك عن طريق فيزا المشتريات فقط ومن خلال المتاجر فقط.

وفيما يلي العروض:

مواعيد عمل كارفور

مواعيد العمل يوميا من 9ص حتى الساعه 10:00 م بالنسبة للفروع الموجودة في المولات طوال أيام الأسبوع .. وخارج المولات من الساعه 9ص حتى الساعه 12 ص ماعدا العطلة الأسبوعية من 9 ص 1:00 ص.

فروع كارفور ماركت بمصر:

جرين بلازا - Green Plaza

رويال بلازا - Royal Plaza

الملتقى - Al-Moltaqa

المنصورة - Mansoura

خليج نعمة - Neama Bay

همبرا - Hambra

صن تيرا - Sunterra

ميجا مول - Mega Mall

ميراج سيتي - Mirage City

المعادي الجديدة - New Maadi

حلوان - Helwan

طرة - Torah

الحمد - El-Hamd

دون تاون - Down Town

زيزينيا - Zizinia

بيرامدز مول - Pyramids Mall

بيرامدز فيو - Pyramids View

دولفين مول - Dolphin Mall

جزيرة بلازا - Gezira Plaza

طيبة مول - Tiba Mall

السراية مول - Saraya Mall

حلوان - Helwan

15 مايو - 15 May

فروع كارفور هايبر بمصر:

سيتي سنتر المعادي - City Center Maadi

كايرو فيستفال سيتي - Cairo Festival City

صن سيتي - Sun City

الشروق - Shorouk

العبور - Obour

داندي - Dandy

سيتي سنتر اسكندرية - City Center Alexandria

سيتي لايت - City Light

عروبة - Orouba

طنطا - Tanta