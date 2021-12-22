شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تنذر 3 شركات بمراعاة أحكام المادة 31 من قواعد القيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، إنذار 3 شركات وهي ابن سينا فارما، أكتوبر فارما، نايل سيتي للاستثمار، بمراعاة أحكام المادة 31 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 45 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية مستقبلاً.

كما قررت اللجنة، منح شركتي العربية وبولفارا للغزل والنسيج، جي.أم.سي للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية، مهلة بحد أقصى 31 يناير المقبل، لدعوة الجمعية العامة العادية لاعتماد القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2020، على أنه في حالة عدم الالتزام يتم عرض موقف الشركتين على لجنة القيد لإعمال شئونهما.

ونبهت اللجنة، على شركة الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) بمراعاة أحكام المادة 38 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 66 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية مستقبلاً.

في سياق متصل قررت لجنة القيد، الموافقة على قيد تجزئة القيمة الاسمية لسهم شركة الأخوة المتضامنين للاستثمار العقاري والأمن الغذائي من 1 جنيه إلى 0.10 جنيه، ليصبح رأس مال الشركة المصدر والمقيد البالغ 40 مليون جنيه موزعًا على عدد 40 مليون سهم (بدلًا من 4 ملايين سهم) بقيمة اسمية قدرها 0.10 جنيه للسهم الواحد، وقيد تعديل اسم الشركة ليصبح شركة ثقة لإدارة الأعمال والتنمية بجدول قيد الأوراق المالية المصرية – أسهم فى ضوء تعديل المادة رقم ( 2 ) من النظام الأساسي للشركة (سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة).

وتنص المادة 31 من قواعد القيد بالبورصة على أن تلتزم الشركة المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية بموافاة الهيئة والبورصة بقرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية فور انتهائها وبحد أقصى قبل بدء أول جلسة تداول تالية لانتهاء الاجتماع، كما تلتزم الشركة بموافاة البورصة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ انعقاد الجمعية العامة بالمحاضر، على أن تكون معتمدة من رئيس مجلس الإدارة.

على أن تلتزم الشركة بموافاة البورصة بمحاضر اجتماعات الجمعية العامة المصدق عليها من قبل الجهة الإدارية المختصة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 3 أيام عمل من تاريخ تسلمها، وتلتزم البورصة بنشر القرارات والمحاضر السابق الإشارة إليها فور ورودها على شاشات التداول وعلى الموقع الإلكترونى للبورصة.