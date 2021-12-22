شكرا لقرائتكم خبر عن حملات إرشادية لمحصول دوار الشمس بالقنطرة غرب في الإسماعيلية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقدت اليوم الأربعاء، لجنة مكونة من المهندس محمود عبد القادر، مدير عام مكافحة الآفات بمحافظة الإسماعيلية، والمهندس أسامة جميل والمهندس عبد المقصود علي من الإدارة الزراعية بالقنطرة غرب، زراعات دوار الشمس المحمل علي محصول بنجر السكر بزمام الإدارة الزراعية بالقنطرة غرب بهدف تقديم إرشادات وفحص النباتات للتأكد من خلوها بالآفات الحشرية والمرضية.

وقال المهندس محمود عبد القادر، إن دوار الشمس الزيتى يحمل على بنجر السكر ويزرع على العروة الأولى والثانيه والهدف منه حماية محصول بنجر السكر من السقيع وتوفير ثمن الحماية بالبوص والحصول فى نفس الوقت على عائد من محصول دوار الشمس وهو أحد النباتات التي تنتمي إلى العائلة المركبة، وسبب تسميته بدوار الشمس لدوران قرصه مع الشمس،بأنه نبات زيتي ومنه نوعان احدهما تسالي والآخر زيتي، الذي يحتوي على نسبة من الزيوت العالية، والهدف منه هي سد الفجوة من استيراد الزيت في مصروتستمر زراعته من 80 إلى 85 يوما،حسب المعاملات الزراعية للمرزارع، والمحصول منه نوعان أحدهما صنف بلدي المعروف المحلي سخا 53 ، أما عن النوع الأخر الذي تم استيراده من الخارج مميز في إنتاجه.

وعن زراعته قال: نجحت زراعة عباد الشمس في معظم أنواع الأراضي المستصلحة حديثا وكذلك الأراضي التي بها نسبة من الملوحة قد تصل إلي 3000 جزء في المليون بشرط العناية بالصرف.يضاف الى ذلك انة يزرع فى مدى واسع من الظروف الجوية حيث يمكن زراعه محصول عباد الشمس في ثلاث عروات خلال السنة ويمكن زراعته محملا علي المحاصيل الأخرى مثل بنجر السكر وكذلك البساتين الحديثة بالإضافة لتحمله للظروف الجوية المختلفة.





جانب من الحملات



حملات إرشادية لمحصول دوار الشمس بالقنطرة غرب في الإسماعيلية



حملات إرشادية لمحصول دوار الشمس بالقنطرة



محصول دوار الشمس بالقنطرة غرب في الإسماعيلية







