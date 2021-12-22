شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة توافق على الشطب الإجبارى لشركة رواد مصر للاستثمار السياحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، الموافقة على الشطب النهائي لقيد أسهم شركة رواد مصر للاستثمار السياحي شطبًا إجباريًا والبالغ رأس مالها المصدر والمقيد 150 مليون جنيه موزع على عدد 1.5 مليون سهم بقيمة اسمية 100 جنيه للسهم الواحد، ممثلة في (7) إصدارات من جدول قيد الأوراق المالية المصرية "أسهم"، نظرًا لعدم التزامها باستيفاء شروط القيد واستمراره طبقا لأحكام المادتين (10) و(53) مكرر من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة.

وحددت اللجنة، حذف بيانات شركة رواد مصر للاستثمار السياحي من على قاعدة بيانات البورصة المصرية وذلك اعتبارًا من بداية جلسة تداول يوم الأحد الموافق 26 ديسمبر الجاري، وتداول أسهم الشركة من خلال نظام القبول الآلي للأوامر (خارج المقصورة) أوراق مالية غير مقيدة، وإخطار صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية لأعمال شئونه، وإحالة موقف الشركة إلى الهيئة العامة للرقابة المالية، تنفيذًا للفقرة الأخيرة من المادة (73) من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، وتنفيذًا لحكم الفقرة الخامسة من المادة (53) من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية.

كما قررت اللجنة، قيد تخفيض رأس المال المرخص به لشركة القاهرة للزيوت والصابون من 975 مليون جنيه إلى 195 مليون جنيه طبقًا لأحكام المادة (10) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، وقيد تخفيض رأس المال المصدر والمدفوع للشركة من 195 مليون جنيه إلى 39 مليون جنيه بتخفيض قدره 156 مليون جنيه خصمًا من رصيد الخسائر المرحلة الظاهرة بالقوائم المالية السنوية المنتهية في 30 يونيو عام 2021، بتخفيض القيمة الاسمية للسهم من 0.50 جنيه للسهم إلى 0.10 جنيه للسهم الواحد مع بقاء عدد الأسهم المصدر كما هو بعدد 390 مليون سهم ، بجدول قيد الأوراق المالية المصرية.