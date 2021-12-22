شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم الأربعاء 22-12-2021 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت أسعار العملات اليوم الأربعاء 22-12-2021، أمام الجنيه المصرى في البنوك العاملة بمصر، خاصة البنك الأهلى المصري، سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري 15.64جنيه للشراء، و15.74جنيه للبيع، والريال السعودي أمام الجنيه عند سعر 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، والدينار الكويتي مسجلًا 49.22 جنيه للشراء، و51.99 جنيه للبيع.

بينما ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى عند 20.70 جنيه للشراء، 20.89 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان مسجلا 20.64 جنيه للشراء، 20.85 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل التحديث الفوري للأسعار حال تغييرها.



وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى: سعر الدولار اليوماستقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى عند سعر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.





سعر اليورو الأوروبى اليومتراجع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، عند 17.61 للشراء، 17.77 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان مسجلا 17.63 للشراء، 17.78 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الجنيه الإسترلينى اليومارتفع سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى عند 20.70 جنيه للشراء، 20.89 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان مسجلا 20.64 جنيه للشراء، 20.85 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الريال السعودى اليوماستقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند سعر 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الدينار الكويتى اليومتباين سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى، 49.22 جنيه للشراء، و 51.99 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 49.20 جنيه للشراء، و51.99 جنيه للبيع وهذه الأسعار طبقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.