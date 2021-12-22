شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على صعود.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 11528 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 2027 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 13794 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 4559 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 2150 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 3172 نقطة.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الاثنين، إذ باع مجلس إدارة شركات المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول 15 ألف سهم، 400 ألف سهم، 1.3 مليون سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 2000 سهم، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركتي البنك التجاري الدولي (مصر)، القاهرة للإسكان والتعمير 6.2 مليون سهم، 5.8 مليون سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، الأهرام للطباعة والتغليف، أكتوبر فارما، جدوى للتنمية الصناعية، أسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، رواد السياحة-رواد، 48 ألف سهم، 1000 سهم، 3200 سهم، 123.4 ألف سهم، 265 ألف سهم، 220 ألف سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بمستشفى النزهة الدولي 196 سهم، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات البنك التجاري الدولي (مصر)، مصر للفنادق، اي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية 6.2 مليون سهم، 3650 سهم، 495.2 ألف سهم، على التوالي.

أعلنت شركتا الكابلات الكهربائية المصرية، جي بي أوتو، شراء الأولى 600 ألف سهم خزينة خلال جلسة أمس الثلاثاء وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 0.99%، وشراء الثانية 540.2 ألف سهم.

في سياق آخر أعلنت شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، توقيع عقد مع شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير لشراء قطعة أرض رقم 96ع إسكان بالحي التاسع بمدينة هليوبوليس الجديدة بمساحة 31201.935 متر بسعر المتر 3470 جنيه بخلاف أعباء الأقساط بقيمة إجمالية 108 مليون جنيه.

في سياق منفصل أعلنت الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني-شيني، موافقة مجلس الإدارة على القوائم المالية في 30 سبتمبر عام 2021، وحققت الشركة إيرادات بلغت 43.8 مليون حنيه خلال الفترة من أول يوليو حتى 30 سبتمبر عام 2021 مقابل 52 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2020 بنسبة نمو 84%، وبلغ صافي الخسائر 14.6 مليون جنيه مقارنة مع 11.6 مليون جنيه بنسبة زيادة في الخسائر 126%، وأرجعت السبب إلى التصرف في المخزون الراكد بمصنع الأدوات الصحية بخلاف مصنع البورسلين، والذي يحقق خسائر نتيجة لتقادم الآلات والمعدات.