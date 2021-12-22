شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم تتراجع 4 جنيهات وعيار 21 يسجل 784 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر بحوالي 4 جنيهات، وذلك بسبب هبوط سعر أونصة الذهب العالمية لتسجل مستويات 1778 دولار مستهل جلسات التداول، ويسجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر سعر 784 جنيها للجرام وقت صياغة هذه السطور.



أسعار الذهب اليوم:

عيار 21 تسجل 784 جنيها للجرام .

عيار 18 سعر 672 جنيها للجرام.

عيار 24 سعر 895 جنيها للجرام.

الجنيه الذهب يسجل اليوم 6254 جنيها.

أسعار الذهب اليوم في مصر ترتبط بتطورات الأوضاع الاقتصادية في الخارج، حيث يتأثر الذهب بما يشهده الاقتصاد العالمي من أحداث، وكان العامل الرئيسي في حركة المعدن النفيس هذه الأيام هو الإعلان الأمريكي بالاتجاه لرفع سعر الفائدة ثلاث مرات خلال 2022 مما يؤثر على حجم الطلب على الذهب أسعار الذهب لا تزال تسجل مستوي متراجع دون 1800 دولار في البورصات العالمية، وذلك عقب إعلان مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي نيته خفض برنامج شراء السندات والأصول وتقليص حوافز الاقتصاد، وهو ما يجعل الذهب عرضه للتقلبات وذلك مع التغير المستمر في سعر الدولار الأمريكي.