شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار النفط وسط مخاوف من انتشار «أوميكرون» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقرت أسعار النفط اليوم الأربعاء إذ يترقب المتعاملون مؤشرات الطلب على الوقود وسط المخاوف المتعلقة بكوفيد-19 بعد أن علقت سنغافورة السفر بدون حجر صحي وجددت أستراليا حملة التطعيم مع ارتفاع حالات الإصابة بالمتحور أوميكرون من فيروس كورونا.

وارتفع مزيج برنت في المعاملات الآجلة ثمانية سنتات أو 0.1 بالمئة إلى 74.06 دولار للبرميل بعد ارتفاعه 3.4 بالمئة في الجلسة السابقة.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 24 سنتا أي 0.3 بالمئة إلى 71.36 دولار للبرميل بحلول الساعة 0610 بتوقيت جرينتش بعد أن قفز 3.7 بالمئة أمس الثلاثاء.