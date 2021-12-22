شكرا لقرائتكم خبر عن أذر نيوز: السعودية وأذربيجان توطدان الروابط الاقتصادية باتفاقات جديدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ألقت صحيفة «أذر نيوز» الأذربيجانية الضوء على التوطيد الكبير، الذي تشهده العلاقات الاقتصادية بين حكومتي الرياض وباكو.

وقالت الصحيفة على موقعها الإلكتروني: «ارتفع حجم التبادل التجاري بين أذربيجان والمملكة بوتيرة قياسية في الفترة من يناير إلى أكتوبر 2021».

وشددت الصحيفة على المستوى العالي الذي تحظى به العلاقات السياسية بين البلدين. ونقلت عن سامير شريفوف، وزير المالية الأذربيجاني، تأكيده أن هناك فرصا كبيرة لمزيد من تطوير العلاقات في المجالات الاقتصادية وغيرها.

وفي حديثه، لفت شريفوف إلى أعمال إعادة الإعمار الجارية في الأراضي المحررة في أذربيجان، ودعا الشركات السعودية للمشاركة في عملية إعادة التأهيل.

وتحدث الوزير عن مناخ الأعمال والاستثمار المواتي الذي نشأ في البلاد، ودعا المستثمرين السعوديين للاستثمار في المناطق الصناعية والمجمعات الزراعية في البلاد. وأشار إلى أهمية إقامة مشاريع مشتركة مع المملكة العربية السعودية، ومشاركة رجال الأعمال السعوديين في المشاريع الزراعية في أذربيجان، واستيراد المنتجات الغذائية والزراعية المنتجة في أذربيجان إلى المملكة العربية السعودية، التي تعد جميعا مجالات تعاون محتملة.

وأشاد الموقع أيضا بالتعاون الفعال بين السعودية وأذربيجان على المستوى الدولي، فضلا عن التعاون الثنائي داخل المنظمات المختلفة، بما في ذلك البنك الإسلامي للتنمية ومنظمة أوبك بلس.

ولفت الموقع إلى ضرورة جذب المزيد من الشركات السعودية للاستثمار في أذربيجان، لا سيما في زيادة حصة القطاع غير النفطي في الاستثمار والتعاون التجاري.

جدير بالذكر أن حجم التبادل التجاري بين أذربيجان والمملكة العربية السعودية بلغ 13.4 مليون دولار في عام 2020، بينما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 15.7 مليون دولار في الأشهر العشرة الأولى من عام 2021.

«باكو تشجع مستثمري المملكة على المشاركة في عمليات إعادة الإعمار»