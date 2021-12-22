شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يرتفع وسط مخاوف من استمرار تفشي أوميكرون والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار النفط أمس الثلاثاء بعد انخفاض حاد شهدته في الجلسة السابقة، لكن المستثمرين ما زال يساورهم القلق بشأن التفشي السريع لسلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا على مستوى العالم، وتأثير إعادة فرض قيود على الطلب على الوقود.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 8 سنتات أو 0.1 % إلى 71.44 دولار للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 5 سنتات أو 0.1 % إلى 68.66 دولار للبرميل.

وقال محللون: «إنها سوق عملية تريد أن تصعد لكنها تعرف أن عمليات الإغاثة مثل تلك التي حدثت هذا الصباح لن تستمر، ومن المرجح أن يكون التحسن محدودا وفرض مزيد من القيود سيقابله عمليات بيع جديدة».

وأرجأت نيوزيلندا أمس الثلاثاء، الموعد الذي كان مقررا لإعادة فتح حدودها الدولية بسبب الانتشار السريع للمتحور أوميكرون حول العالم، كما أعادت عدة دول أخرى فرض إجراءات الإغلاق والتباعد الاجتماعي.

وترفع الكثير من الدول حالة التأهب القصوى قبل بضعة أيام من احتفالات عيد الميلاد ورأس السنة مع تضاعف أعداد المصابين بأوميكرون على نحو سريع في أنحاء أوروبا والولايات المتحدة وآسيا، وفي اليابان تسبب تفشي أوميكرون في قاعدة عسكرية في إصابة نحو 180 شخصا على الأقل.