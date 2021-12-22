شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم تعاملات أمس الثلاثاء، على ارتفاع بنسبة 0.8 % ليبلغ مستوى 11261 نقطة عند الإغلاق، وبتداولات بلغت 5.585 مليار ريال، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 142.754 مليون سهم، وبلغ عدد الصفقات 290.674 صفقة.

وبحسب بيانات تداول، سجل قطاع الطاقة ارتفاعا بنسبة 0.6 %، والمواد الأساسية 0.7 %، والنقل بنفس النسبة، فيما سجل قطاع الاتصالات ارتفاعا بنسبة 0.6 %، بينما سجل قطاع التأمين زيادة بنسبة 0.2 %، بينما ارتفع قطاع البنوك بنسبة 1.07 %.

ووفقا لبيانات تداول، سجلت الصناديق العقارية المتداولة ارتفاعا بنسبة 0.4 %، بينما سجلت إدارة وتطوير العقارات ارتفاعا بنسبة 0.9 %، والمرافق العامة 0.3 %، وتجزئة السلع الكمالية 0.6 %، وإنتاج الأغذية، 0.3 %، والرعاية الصحية بنفس النسبة، والأدوية 0.4 %، وسجل قطاع تجزئة الأغذية تراجعا بنسبة 0.3 %،

وأشارت البيانات إلى أن سهم دار الأركان كان الأكثر نشاطا بالكمية بنحو 11.593 مليون سهم، فيما تلاه المراكز والإنماء والمنجم وأرامكو، بينما كان الأكثر نشاطا بالقيمة سهم الراجحي مسجلا 375.067 مليون ريال، تلاه المنجم والمراكز وسابك وإس تي سي.

ولفتت البيانات إلى أن سهم المراكز كان الأكثر ارتفاعا بنسبة 9.09 %، تلاه أسترا الصناعية، وساسكو، وريدان، والصناعات الكهربائية، فيما كان سهم عذيب للاتصالات الأكثر انخفاضا بنسبة 3.6 %، تلاه باعظيم، والأهلي للتكافل، والمنجم، وأميانتيت.