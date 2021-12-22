شكرا لقرائتكم خبر عن 12 معلومة عن استثمار البتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية بـ2.6 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسابق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الزمن من أجل تنفيذ خطة الدولة لزيادة الصادرات لقطاع البتروكيماويات، وذلك عن طريق تأسيس مشروعات مليارية لخدمة الاقتصاد المصري، وفي هذا الإطار شهد المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مراسم توقيع عقد إنشاء مشروع "الشركة العالمية للميثانول ومشتقاته بالمنطقة الصناعية بالعين السخنة.

ويعرض ”الخليج 365” أبرز المعلومات عن مشروع البتروكيماويات الجديد وفقا لما يلي:

- يصنف المشروع كأكبر مجمع صناعي متكامل لإنتاج الميثانول والأمونيا ومشتقاته بالمنطقة الصناعية بالعين السخنة

- يأتي المشروع في إطار تحقيق استراتيجية الهيئة 2020-2025 لتوطين صناعات قطاع البتروكيماويات داخل منطقة السخنة المتكاملة.

- يهدف المشروع لإنشاء مجمع صناعي متكامل لإنتاج الميثانول والأمونيا

- يقام المشروع على مساحة 2 مليون متر مربع ضمن الحيز الجغرافي لشركة التنمية الرئيسية بالقطاع الجنوبي بالعين السخنة.

- يشمل المشروع مساحات تخزينية للمجمع بميناء السخنة بمساحة 50 ألف متر مربع لتحقيق التكامل المطلوب بين المنطقة الصناعية والميناء.

- تقدر التكلفة الإجمالية للمشروع بنحو 2.6 مليار دولار، تنفذ على مرحلتين الأولى ثلاث سنوات تنتهي في 2025 بـ1.6 مليار دولار والمرحلة الثانية تقدر تكلفتها بمليار دولار تنفذ على ثلاث سنوات

- يحقق هذا المجمع الصناعي قيمة مضافة في هذه الصناعة، وتوفير فرص تصديرية للمواد المنتجة، وتوطين هذه الصناعة.

- الطاقة الإنتاجية المستهدفة من المرحلة الأولى من المشروع تقدر بمليون طن ميثانول و400 ألف طن أمونيا سنوياً.

- يخصص إنتاج هذا المجمع بالكامل للتصدير في إطار خطة الدولة المصرية لزيادة الصادرات من المنتجات البتروكيماوية.

- يرسخ هذا المشروع من أركان استراتيجية الهيئة الاقتصادية في توطين صناعات البتروكيماويات بمنطقة العين السخنة.

- يوفر مجمع العالمية للميثانول نحو 1200 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، تحقيقاً لمرتكزات رؤية المنطقة الاقتصادية في توفير مليون فرصة عمل بحلول 2030.

- يضم هيكل مؤسسي مجمع العالمية للميثانول شركة أبو قير للأسمدة وشركة حلوان للأسمدة وشركة الأهلي كابيتال إحدى الشركات المتخصصة في الاستشارات المالية.