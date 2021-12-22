شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. طفرة غير مسبوقة فى صناعة الغاز الطبيعى بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت صناعة الغاز الطبيعي على مدار السنوات القليلة الماضية طفرة غير مسبوقة، سواء فى معدلات نمو قطاع الغاز الطبيعي والإنتاج والتصدير، والتوسع في استخدامات الغاز الطبيعي سواء بالتوصيل للمنازل أو كوقود للسيارات، وفيما يلي أهم المعلومات وكانت كالتالي:

1-تحول معدل نمو قطاع الغاز خلال الأعوام السابقة من سالب 11% إلى موجب 25%.

2- تنفيذ 30 مشروعاً لتنمية حقول الغاز الطبيعي بإجمالي استثمارات 514 مليار جنيه.

3- وصلت صادرات الغاز الطبيعي المسال المصرية إلى معدلات قياسية لتتبوأ مصر صدارة ترتيب الدول العربية التي حققت النمو الأكبر في حجم صادرات الغاز الطبيعي بالربع الثالث من عام 2021، بتصدير نحو مليون طن بنسبة زيادة بلغت 900% على أساس سنوي، وهو معدل النمو الأعلى عـالميـاً بالربع الثالث من عام 2021.

4- توصيل الغاز الطبيعي إلى 1.2 مليون وحدة سكنية سنوياً للعام الثالث على التوالى، وهو أعلى معدل توصيل .

5- وصل الإجمالي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل منذ بدء النشاط عام 1980 إلى 12.6 مليون وحدة سكنية على مستوى الجمهورية، 50% منها خلال السبع سنوات الماضية فقط .

6- يعمل قطاع البترول حالياً في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" على توصيل شبكات الغاز الطبيعي لأكثر من 50 مركزاً و 1436 قرية يستفيد منها ما يزيد عن ٤ مليون وحدة سكنية ، وقد تم بالفعل توصيل الغاز إلى 76 قرية وجارى العمل في 265 قرية.

7- تم تحويل حوالي 400 ألف سيارة للعمل بالغاز بخلاف ما يتم اضافته من خلال مبادرة إحلال السيارات تنفيذاً للمبادرة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي للتوسع باستخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات لما يحققه من مردود اقتصادى وبيئى.

8- بلغ إجمالى عدد محطات تموين السيارات بالغاز أكثر من 520 محطة .

9- تنفيذ مشروعات لتحسين كفاءة الطاقة وإزالة الكربون، بالإضافة إلى المشاركة في إعداد الاستراتيجية الوطنية للتوسع في استخدام الهيدروجين .