شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 21-12-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 21-12-2021، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، بعد تراجع جلستين، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 4.6 مليار جنيه عند مستوى 734.896 مليار جنيه.



إيقاف تداول 5 شركاتأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات، أكتوبر فارما، اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات، بي أي جي للتجارة والاستثمار، الاستثمار العقاري العربي-اليكو. إيقاف تداول 5 شركاتأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات، أكتوبر فارما، اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات، بي أي جي للتجارة والاستثمار، الاستثمار العقاري العربي-اليكو.

البورصة تربح 4.6 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، بعد تراجع جلستين، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 4.6 مليار جنيه عند مستوى 734.896 مليار جنيه. البورصة تربح 4.6 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، بعد تراجع جلستين، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 4.6 مليار جنيه عند مستوى 734.896 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 299.8 مليون ورقة مالية بقيمة 1.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 37.8 ألف عملية لعدد 195 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 63.69% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 32.3%، والعرب على 4.01% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 55.58% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 44.41%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 5.1 مليون جنيه، 66.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 16 مليون جنيه، 2.2 مليون جنيه، 41.3 مليون جنيه، 12 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.37%، ليغلق عند مستوى 11524 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.9% ليغلق عند مستوى 2022 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 13785 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 4551 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.52% ليغلق عند مستوى 2146 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.3% ليغلق عند مستوى 3166 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 3920 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 1135 نقطة.

وصعدت أسهم 100 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 25 شركة، ولم تتغير مستويات 70 شركة.





تعاملات الداخليين تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الاثنين، إذ باع مجلس إدارة شركتي المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، سبيد ميديكال 5 ملايين سهم، 11.6 مليون سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 10 آلاف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي العربية للصناعات الهندسية، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول 11 مليون سهم، 875 ألف سهم، على التوالي. تعاملات الداخليين تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الاثنين، إذ باع مجلس إدارة شركتي المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، سبيد ميديكال 5 ملايين سهم، 11.6 مليون سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 10 آلاف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي العربية للصناعات الهندسية، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول 11 مليون سهم، 875 ألف سهم، على التوالي.

القاهرة للإسكانكما أعلنت إدارة البورصة، تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة القاهرة للإسكان والتعمير، لعدد 5.8 مليون سهم بقيمة إجمالية 197.2 مليون جنيه.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، مطاحن مصر العليا، أكتوبر فارما، العربية للصناعات الهندسية، جدوى للتنمية الصناعية، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، رواد السياحة-رواد، 73663 سهم، 100 ألف سهم، 9476 سهم، 11.4 مليون سهم، 281 ألف سهم، 1.1 مليون سهم، 40 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركة تنمية للاستثمار العقاري 16.2 ألف سهم.

أعلنت شركة سبيد ميديكال، بيع المساهم محمود أحمد لاشين عدد 9.8 مليون سهم بسعر 1.173 جنيه بقيمة إجمالية 11.6 مليون جنيه لتنخفض نسبة مساهمته من 15.693% إلى 14.806%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية.

كما أعلنت الشركة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، بيع المساهم محمد ممدوح الماوي عدد 40 ألف سهم بسعر 11.917 جنيه بقيمة إجمالية 476.7 ألف جنيه، لتنخفض نسبة المساهم من 10.313% إلى 9.51%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة برايم لتداول الأوراق المالية.

أسهم الخزينةأعلنت شركات الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الكابلات الكهربائية المصرية، جي بي أوتو، شراء الشركة الأولى عدد 261.9 ألف سهم أسهم خزينة من أسهم الشركة، خلال جلسة تداول أمس الاثنين، وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 0.95% من أسهم رأس المال، شراء الشركة الثانية عدد 775 ألف سهم أسهم خزينة من أسهم الشركة، خلال جلسة تداول أمس الاثنين، وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 0.97% من أسهم رأس المال، شراء الشركة الثالثة عدد 155.7 ألف سهم. أسهم الخزينةأعلنت شركات الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الكابلات الكهربائية المصرية، جي بي أوتو، شراء الشركة الأولى عدد 261.9 ألف سهم أسهم خزينة من أسهم الشركة، خلال جلسة تداول أمس الاثنين، وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 0.95% من أسهم رأس المال، شراء الشركة الثانية عدد 775 ألف سهم أسهم خزينة من أسهم الشركة، خلال جلسة تداول أمس الاثنين، وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 0.97% من أسهم رأس المال، شراء الشركة الثالثة عدد 155.7 ألف سهم.





النساجون الشرقيون أعلنت شركة النساجون الشرقيون للسجاد، ضخ استثمارات بمبلغ 15 مليون دولار، وذلك لإضافة عدد من الأنوال والماكينات الجديدة إلى جانب رفع الكفاءة والتطوير في بعض المصانع لزيادة الإنتاج.