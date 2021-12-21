شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب ينخفض مع استقرار الدولار وصعود الأسهم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مع تعويض الدولار بعض خسائره وعودة الإقبال على المخاطرة مع تجاهل المستثمرين للمخاطر الاقتصادية الناجمة عن السلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا.

ونزل سعر الذهب في العقود الفورية 0.2 بالمئة إلى 1786.50 دولار للأوقية الساعة 1836 بتوقيت جرينتش.

وتراجع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.3 بالمئة إلى 1788.70 دولار للأوقية.

وعوض الدولار بعض الخسائر التي تكبدها الليلة الماضية بينما تحسنت المعنويات جزئيا بعد تراجع الأسواق العالمية.