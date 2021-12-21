البنك الإسلامي يمول 24 مشروعا بـ1.6 مليار دولا في 19 دولة عضوا

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وتغطي المشروعات التي تمت الموافقة عليها، عددا كبيرا من القطاعات التنموية من بينها مشروعات لبناء الطرق والنقل السريع ومشروعات للطاقة المتجددة والنظيفة، إضافة إلى حزمة مشروعات أخرى في قطاعات الدواجن والأسماك والري والزراعة وتغذية الأطفال والتعليم الفني والأكاديمي والتدريب المهني.
جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها أمس مجلس المديرين التنفيذيين للبنك برئاسة رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر.
وجدد الجاسر التزام البنك الكامل ودعمه المستمر للدول الأعضاء للاستجابة لتحديات التنمية التي تواجهها وإعادة اقتصاداتها إلى مسارها الصحيح، مشيرا إلى أنه من خلال القيام بذلك تواصل مجموعة البنك الإسلامي للتنمية التعاون مع شركائها في التنمية العالميين، بما في ذلك مجتمع بنوك التنمية متعددة الأطراف، ومجموعة التنسيق العربية، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، من بين آخرين، لتعبئة موارد جديدة.
مشروعات اعتمدها المجلس:
- إندونيسيا بـ150 مليون دولار لمشروع «تطوير طريق جاوة الجنوبي - الجنوبي العابر (المرحلة الثانية)».
- باكستان بـ180 مليون دولار لمشروع «سد مهمند والطاقة الكهرومائية».
- أوغندا بـ86.5 مليون دولار لـ «تطوير مخططات الري في مناطق يونياما ونامولو وسيبي».
- السنغال بـ100 مليون يورو لمشروع «القطار الإقليمي السريع (المرحلة الثانية).
- غينيا بـ159.56 مليون يورو لـ «بناء طريق لابي مالي».
- كوت ديفوار بـ47.00 مليون دولار لمشروع «التغذية المتكاملة وتنمية الطفولة المبكرة».
- بوركينا فاسو بـ17.39 مليون يورو لـ «مشروع تطوير التعليم الأساسي، المرحلة الخامسة».
- نيجيريا بـ29.75 مليون دولار «لمشروع دراسة المرحلة الثانية من التصميم الهندسي الأمامي لخط أنابيب الغاز المغربي - قطاع نيجيريا».
دعم المجلس:
- توجو ب20 مليون دولار ل «دعم مشروع تطوير التعليم الأساسي في توغو (PAAQET) .
- غامبيا ب14 مليون دولار لـ «توسيع مشروع طريق برتيل السريع.»
- ألبانيا ب56.8 مليون دولار في إطار التمويل الإضافي «لبناء قسم كوكوس قافي بلوتشي من ممر طريق تيرانا - كوركا.»
- طاجيكستان ب17.15 مليون دولار لمشروع «التعليم والتدريب التقني والمهني .»(TVETl)
- تشاد ب45.00 مليون دولار لـ «مشروع تعزيز صحة الأم والطفل.»
- النيجر ب20.49 مليون يورو ل «مشروع تطوير طريق دوشي - كوردولا - نيجيريا.»
- مالي ب22.66 مليون يورو لتمويل «مشروع تطوير سلسلة قيمة الدواجن والثروة السمكية
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