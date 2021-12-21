«إنفاذ» يعرض 41 فرصة عقارية في 9 مدن ومحافظات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يقيم مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» 10 مزادات على عدة عقارات في مختلف مناطق المملكة، في الفترة بين 20 - 30 من ديسمبر 2021. وأوضح المركز أن المزادات تعرض41 فرصة استثمارية عقارية في 9 مدن ومحافظات. وتبدأ المزادات، بمزاد الخرج الالكتروني المقام على فرصتين استثماريتين في الخرج، ثم مزاد زهرة الرياض الحضوري المقام على 8 فرص عقارية في الرياض، ومزاد عالية الشرقية الحضوري المقام على 5 فرص عقارية في منطقة الشرقية، إضافة إلى مزاد مشارق جازان الحضوري المقام على فرصتين عقاريتين، في مدينة جازان، ومزاد واجهة شرق الرياض الحضوري المقام على 4 فرص عقارية في مدينة الرياض، ومزاد فرص القصيم الالكتروني المقام على 4 فرص عقارية متميزة بمنطقة القصيم، ومزاد فرص القصيم (عنيزة) الحضوري المقام على 4 فرص عقارية بمدينة عنيزة، ومزاد فرص القصيم (بريدة) الحضوري المقام على 4 فرص عقارية بمدينة بريدة، ومزاد صفوة المدينة الحضوري المقام على 4 فرص عقارية بالمدينة المنورة، ومزاد عروس الشمال الحضوري المقام على 4 فرص عقارية بمدينة حائل. 10 مزادات





مزاد الخرج على فرصتين استثماريتين في محافظة الخرج.



مزاد زهرة الرياض على 8 فرص عقارية في مدينة الرياض.



مزاد عالية الشرقية على 5 فرص عقارية في منطقة الشرقية.



مزاد مشارق جازان على فرصتين عقاريتين في مدينة جازان.



مزاد واجهة شرق الرياض على 4 فرص عقارية في مدينة الرياض.



مزاد فرص القصيم على 4 فرص عقارية بمنطقة القصيم.- مزاد فرص القصيم (عنيزة) على 4 فرص عقارية بمدينة عنيزة.



مزاد فرص القصيم (بريدة) على 4 فرص عقارية بمدينة بريدة.- مزاد صفوة المدينة على 4 فرص عقارية بالمدينة المنورة.



مزاد عروس الشمال على 4 فرص عقارية بمدينة حائل.



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