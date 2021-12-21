شكرا لقرائتكم خبر تعاون بين هيئة المراجعين ومركز التحكيم التجاري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ووقع مذكرة التعاون الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين الدكتور أحمد المغامس، والرئيس التنفيذي للمركز السعودي للتحكيم التجاري الدكتور حامد ميرة.
وبموجب التعاون الـمبرم بين الطرفين، ستعمل الهيئة بالتعاون مع المركز على تنمية مهارات المحكمين والوسطاء والخبراء ذات الصلة، وذلك بصياغة شروط تسوية المنازعات أو الترافع أمام هيئات التحكيم، وتهيئة البيئة المناسبة لتسوية منازعات المراجعين والمحاسبين والعقود المتصلة بها عن طريق التحكيم أو الوساطة.
وسيتعاون الطرفان على توفير الظروف التنظيمية والإدارية والدعم اللازم، لتسوية المنازعات بسرعة وفعالية وكفاءة، وذلك وفق أحدث الممارسات الدولية، بالإضافة إلى إقامة اللقاءات والندوات والفعاليات ذات الصلة بتطوير ممارسات بدائل تسوية المنازعات التجارية.
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