8 مشاريع واعدة في جازان بتكلفة 433 مليونا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طرحت غرفة جازان 8 مشاريع جاهزة وواعدة كانت قد عكفت على دراسة جدواها، وتقدر قيمتها بنحو 433 مليون ريال، وذلك من بين 74 فرصة استثمارية أولية واقتصادية متاحة في المنطقة.

وتصدر المشاريع مشروع الجزيرة المائية أكثر الفرص الاستثمارية إعجابا خلال المعرض المصاحب لاجتماع مجلس إدارة الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة الذي استضافته غرفة مكة المكرمة، لما يتمتع به من مزايا ومقومات تؤهله للنجاح.

واستعرضت الغرفة حزمة من الفرص الاستثمارية الواعدة، وذلك لفتح المجال للشركات المحلية والخليجية والدولية للاستثمار في منطقة جازان، وتبادل المنافع في كثير من المجالات التجارية والاقتصادية.

وقدم أمين عام الغرفة الدكتور ماجد الجوهري شرحا للفرص الاستثمارية التي تتضمن مشروع إنشاء جزيرة جازان المائية بتكلفة 112 مليون ريال ، ومشروع مصنع البيض المجفف بتكلفة تزيد على 29 مليون ريال، ومشروع مصنع إنتاج أصابع السمك بتكلفة تزيد عن 8 ملايين ريال، بالإضافة إلى دراسة مشروع مصنع إنتاج زيوت عطرية بتكلفة استثمارية تقدر بما يقارب من 45 مليون ريال، ومشروع مصنع الفواكه المجففة بتكلفة تبلغ أكثر من 24 مليون ريال، ومشروع إنتاج علف حيواني داجني بما يزيد عن 103 ملايين ريال، ومشروع إنتاج عصير الفواكه بتكلفة تتجاوز الـ 26 مليون ريال ومشروع إنتاج ملح الطعام البحري بتكلفة 86 مليون ريال.

وبين الجوهري أن الغرفة حصرت الفرصة الاستثمارية في المنطقة والبالغة 74 فرصة استثمارية، وأنهت دراسة جدوى لـ 8 فرص استثمارية خلال الربع الأخير من عام 2021، لافتا إلى أن غرفة جازان تعمل وفق استراتيجية واضح تعد خارطة الطريق لتحقيق الأهداف والاستثمارات في مجالات مختلفة، وذلك لتحقيق التنوع الاقتصادي بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030.

وأوضح الجوهري أن استراتيجية الغرفة تهدف إلى تحقيق مضاعفة حجم الاستثمار في المنطقة وزيادة الاستثمار المحلي والأجنبي المباشر والذي سيسهم في الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030.

