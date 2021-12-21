شكرا لقرائتكم خبر عن «البتكوين» يرتفع لأكثر من 49 ألف دولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت العملة الرقمية المشفرة بتكوين اليوم الثلاثاء أكبر ارتفاع لها منذ تشرين ثان/نوفمبر الماضي لتصل إلى أكثر من 49 ألف دولار للوحدة الواحدة لأول مرة منذ خمسة أيام، في ظل زيادة الإقبال على الأصول الاستثمارية عالية المخاطر.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى ارتفاع أكبر عملة رقمية في العالم خلال تعاملات اليوم في نيويورك بنسبة 5% إلى 49331 دولار للوحدة وهي أكبر زيادة يومية منذ 18 تشرين ثان/نوفمبر الماضي. كانت البتكوين قد تراجعت بنسبة 30% تقريبا خلال الأسابيع الخمس الماضية بعد وصولها إلى مستوى قياسي قدره 69 ألف دولار تقريبا في أوائل الشهر الماضي.