شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الأسهم الأوروبية مع صعود أسهم الطاقة والتعدين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع اليوم الثلاثاء، متعافية من خسائر الأمس، بدعم قفزة للأسهم المرتبطة بالسلع والسفر مما عوض المخاوف من انتشار متحور فيروس كورونا، أوميكرون.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.4 بالمئة، وكانت أسهم شركات التعدين والنفط من بين أكبر الرابحين وسط ارتفاع أسعار النحاس والخام. كما صعدت أسهم شركات السفر.

وتعافى ستوكس 600 بعد خسائر على مدى يومين مع استمرار تأثر المعنويات بالمخاوف من القيود المرتبطة بكوفيد-19 في جميع أنحاء أوروبا، في حين قد تزيد التقلبات بسبب نقص السيولة قبل عطلة نهاية العام.

وارتفع المؤشر فايننشال تايمز 100 في لندن 1.4 بالمئة بفضل المكاسب القوية لأسهم شركتي الطاقة رويال داتش شل وبي.بي، وشركتي التعدين ريو تينتو وبي.إتش.بي جروب.