شكرا لقرائتكم خبر 2383 سعوديا يدخلون القطاع الصناعي و3930 وافدا يغادرون في نوفمبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وفر القطاع الصناعي خلال شهر نوفمبر الماضي 2383 وظيفة جديدة للمواطنين السعوديين، فيما غادر القطاع 3930 موظفا وافدا خلال ذات الشهر، وذلك بحسب تقرير صادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية.

وأصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، 68 ترخيصا صناعيا جديدا خلال نوفمبر، بحجم استثمارات يصل إلى 735 مليون ريال، مسجلة زيادة شهرية في عدد التراخيص الجديدة تقدر بـ 14 % مقارنة بأكتوبر الماضي، فيما بلغ إجمالي عدد المصانع القائمة في المملكة حتى نهاية نوفمبر الماضي 2021، قرابة 10253 منشأة صناعية.

وأوضح تقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية، أن التراخيص الصناعية الجديدة كانت الحصة الأكبر فيها بحسب نوع النشاط لصناعة المنتجات الغذائية بـ 14 ترخيصا ثم صناعة المنتجات الكيميائية بـ 9 تراخيص، فيما جاءت الرياض في الصدارة من خلال التوزيع الجغرافي للتراخيص الصناعية الجديدة بـ 24 ترخيصا، ثم المنطقة الشرقية بـ17 ترخيصا.

ولفت التقرير إلى أن المصانع الصغيرة استحوذت على 89 % من عدد التراخيص الصناعية الجديدة خلال الشهر الماضي، فيما بلغت التراخيص الجديدة من المنشآت الصناعية المتوسطة 8.7 %، واستحوذت المصانع الوطنية على نحو 90 % من إجمالي المصانع الجديدة، في حين سجل الاستثمار الأجنبي ما يقارب 5 % من هذه التراخيص.

وحول المنشآت الصناعية التي بدأت الإنتاج في شهر نوفمبر، أشار التقرير إلى بدء الإنتاج في 64 مصنعا، منها 36 مصنعا في الرياض، بينما جاءت منطقة مكة المكرمة في المرتبة الثانية بـ 14 مصنعا.

وفيما يختص بنشاط المصانع التي بدأت الإنتاج في الشهر الماضي، جاء نشاط المعادن المشكلة أولا بعشرة مصانع، يليه نشاط صناعة المنتجات الغذائية بثمانية مصانع.

وبين التقرير أن حجم الاستثمارات في المصانع التي بدأت الإنتاج يقدر بـ 1.6 مليار ريال، واستحوذت المصانع الصغيرة على النسبة العظمى منها بما يتجاوز 70 % تليها المنشآت المتوسطة بما يقارب 26 %، وكان نصيب الاستثمارات الوطنية منها 70 %، فيما تجاوز حجم الاستثمارات الأجنبية 10 % من إجمالي هذه المصانع.

يذكر أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تُصدر عبر المركز الوطني للمعلومات الصناعية بشكل شهري، أهم المؤشرات الصناعية التي توضح طبيعة حركة النشاط الصناعي في المملكة، إضافة إلى الكشف عن حجم التغيير الذي يشهده القطاع في الاستثمارات الصناعية الجديدة، بالإضافة إلى حجم الوظائف التي يوفرها القطاع.

مؤشرات الصناعة في نوفمبر2021

عدد العاملين:







موظفون سعوديون + 2383



موظفون وافدون - 3930



المنشآت الصناعية القائمة وتحت الإنشاء:





10253 منشأة حتى نوفمبر 2021



10216 منشأة حتى أكتوبر 2021



9630 منشأة حتى نوفمبر 2020



التراخيص الجديدة: