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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الأكاديمية المالية تقود تدريب وتطوير الكوادر البشرية في القطاع المالي من خلال برنامج تطوير المدربين الماليين السعوديين، وذلك ضمن مبادرة «ارتقاء» لتطوير مهارات الخبراء والممارسين من الكوادر الوطنية الراغبين في الالتحاق بمجال التدريب في القطاع المالي بقطاعاته الفرعية في البنوك والأوراق المالية والتأمين والتمويل. وأوضح مدير عام الأكاديمية المالية مانع آل خمسان أن الأكاديمية ستقوم بإنشاء ناد خاص بالمدربين الماليين والمختصين بتطوير القطاع المالي، كما رحب بالراغبين في الانضمام إلى قائمة مدربي الأكاديمية المالية ممن تنطبق عليهم شروط القبول، ويتم منحهم شهادة اجتياز للمدرب المعتمد من الأكاديمية.



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