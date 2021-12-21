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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سابك أطلقت حملتها للسلامة، وذلك بمقر شركة ينبع السعودية للبتروكيماويات «ينبت» تحت شعار سلامتك تهمنا، وذلك بحضور محافظ ينبع بالنيابة فيصل المطيري وعدد من المسؤولين. وتهدف هذه الحملة لمنع وتقليل إصابات العمل، وذلك من خلال رفع مستوى الوعي، وتضمنت الحملة إجراء ممارسات تطبيقية وتفاعلية توضح المخاطر المهنية والمنزلية المتوقع حدوثها. وثمن محافظ ينبع بالنيابة تفعيل مثل هذه البرامج التي تهدف لنشر الوعي وتحقيق بيئة آمنة لسلامة الجميع.

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