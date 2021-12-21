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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - صادرات كوريا الجنوبية سجلت ارتفاعا في أول 20 يوما من ديسمبر الحالي.

وأظهرت بيانات جمركية أمس أن صادرات كوريا الجنوبية نمت بنسبة 20% على أساس سنوي في أول 20 يوما من شهر ديسمبر 2021 على خلفية الطلب القوي على الرقائق والمنتجات البترولية.

وبلغت قيمة صادرات البلاد 36.9 مليار دولار في الفترة من 1 إلى 20 ديسمبر، مقارنة بـ 30.7 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، وفقا للبيانات الصادرة عن دائرة الجمارك الكورية.