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وأظهرت بيانات جمركية أمس أن صادرات كوريا الجنوبية نمت بنسبة 20% على أساس سنوي في أول 20 يوما من شهر ديسمبر 2021 على خلفية الطلب القوي على الرقائق والمنتجات البترولية.
وبلغت قيمة صادرات البلاد 36.9 مليار دولار في الفترة من 1 إلى 20 ديسمبر، مقارنة بـ 30.7 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، وفقا للبيانات الصادرة عن دائرة الجمارك الكورية.
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