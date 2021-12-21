"كارفور" تعلن إجراءات صحة وسلامة معززة بالتزامن مع بدء حملتها الترويجية بمناسبة مرور 19 عاماً على تأسيسها

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القاهرة - سامية سيد - "كارفور" تقدم إجراءات احتياطية جديدة، تماشيا مع التعليمات الصادرة عن وزارة الصحةعروض حصرية في جميع فروع "كارفور" مصر، مع تمديد فترة الحملة لتكون اعتبارا من 22 ديسمبر 2021 حتى 14 فبراير 2022



كارفور

أعلنت "كارفور" عن مجموعة من إجراءات الصحة والسلامة ضمن فروعها وذلك بالتزامن مع الحملة السنوية الخاصة بمناسبة مرور 19 عاماً على تأسيسها في مصر، والتي ستبدأ اعتبارا من 22 ديسمبر 2021 وتستمر حتى 14 فبراير 2022، باعتبارها حدثا سنويا ثابتا ينتظره أفراد المجتمع المصري، حيث تواصل "كارفور" وضع صحة وسلامة عملائها وموظفيها في صدارة جميع عملياتها.

وبإطلاقها الحملة التي تتزامن مع مرور 19 عاما على تأسيس "كارفور مصر"، تقدم "كارفور" لعملائها الكثير من التجارب والقيمة الاستثنائية منقطعة النظير سواء من خلال المبيعات عبر الإنترنت أو في الفروع، وذلك جنبا إلى جنب مع الحفاظ على صحة وسلامة الموظفين والعملاء والشركاء.

ومن خلال سعيها الدائم إلى الارتقاء بتجربة تسوق العملاء، قامت "كارفور" بتمديد فترة الحملة السنوية من 40 يوما لتكون 55 يوما، وذلك من أجل تزويد أفراد المجتمع بالوقت الكافي للاستفادة من العروض المتاحة، جنبا إلى جنب مع توفير السلاسة اللازمة لحركة العملاء داخل الفروع ضمن بيئة تسوق آمنة وصحية، وذلك بجانب ضمان توفير المخزون الكافي من البضائع بما يحقق أقصى درجات الاستقرار على كافة المنتجات المعروضة طوال فترة الذكرى السنوية.

كما أطلقت "كارفور" وبالتعاون مع وزارة الصحة، حملة التطعيم بلقاحات /كوفيد-19/ للعملاء منذ منتصف شهر ديسمبر 2021، كما قامت بتطعيم موظفيها لضمان توفير بيئة تسوق آمنة وصحية.. ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد بل يمتد إلى توفير نقاط تحصيل خارجية للعناصر مرتفعة الطلب لضمان التحرك الأفضل للعملاء وللحد من التزاحم داخل الفروع فضلا عن تقديم خدمة التوصيل المجاني لكافة المنتجات المعروضة عبر شبكة الإنترنت والمتاحة خلال فترة الذكرى السنوية.

كما وسعت "كارفور" إجراءاتها الاحترازية لتشمل، تنفيذ سياسات صارمة تضمن التزام العملاء بارتداء أقنعة الوجه من أجل الدخول للفروع، وتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي من خلال الملصقات التوضيحية المنتشرة على الأرض بكافة الفروع بما يضمن التحرك السلس والآمن للعملاء، وذلك جنبا إلى جنب مع تكثيف عمليات الإشراف والمتابعة على تعقيم عربات التسوق والممرات على مدار الساعة بكافة الفروع.

وتلتزم "كارفور" أيضا بمجابهة الارتفاع على الطلب هذه الفترة من خلال إعادة تخزين جميع المنتجات بشكل مستمر مع الحفاظ على مستويات الأسعار من خلال شبكتها القوية من الموردين المحليين.

وكعضو مسؤول في المجتمع، تلتزم "كارفور" بالحفاظ على أن تتم عملياتها وفقا لسياسات وإجراءات صارمة تتعلق بالصحة والسلامة، وفي ظل الأوقات الحالية تشجع "كارفور" الجمهور على التسوق بمسؤولية.