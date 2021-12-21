شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 21-12-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 21-12-2021.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، بعد تراجع جلستين، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 4.6 مليار جنيه عند مستوى 734.896 مليار جنيه.

إيقاف تداول 5 شركاتأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات، أكتوبر فارما، اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات، بي أي جي للتجارة والاستثمار، الاستثمار العقاري العربي-اليكو. إيقاف تداول 5 شركاتأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات، أكتوبر فارما، اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات، بي أي جي للتجارة والاستثمار، الاستثمار العقاري العربي-اليكو.

البورصة تربح 4.6 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، بعد تراجع جلستين، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 4.6 مليار جنيه عند مستوى 734.896 مليار جنيه. البورصة تربح 4.6 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، بعد تراجع جلستين، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 4.6 مليار جنيه عند مستوى 734.896 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 299.8 مليون ورقة مالية بقيمة 1.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 37.8 ألف عملية لعدد 195 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 63.69% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 32.3%، والعرب على 4.01% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 55.58% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 44.41%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 5.1 مليون جنيه، 66.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 16 مليون جنيه، 2.2 مليون جنيه، 41.3 مليون جنيه، 12 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.37%، ليغلق عند مستوى 11524 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.9% ليغلق عند مستوى 2022 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 13785 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 4551 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.52% ليغلق عند مستوى 2146 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.3% ليغلق عند مستوى 3166 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 3920 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 1135 نقطة.

وصعدت أسهم 100 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 25 شركة، ولم تتغير مستويات 70 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة:

- الاستثمار العقاري العربي-اليكو بسعر إغلاق 0.890 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.95%.

- أكتوبر فارما بسعر إغلاق 150.040 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.32%.

- الشمس للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 8.160 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.65%.

- القناة للتوكيلات الملاحية بسعر إغلاق 13.030 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.15%.

- العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا بسعر إغلاق 2.780 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.51%.



وضمت الأسهم المتراجعة: وضمت الأسهم المتراجعة:

- النعيم القابضة للاستثمارات بسعر إغلاق 0.205 دولار بنسبة تراجع بلغت 4.65%.

- الزيوت المستخلصة ومنتجاتها بسعر إغلاق 1.610 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.90%.

- العبور للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 14.300 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.72%.

- بنك البركة مصر بسعر إغلاق 14.010 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.57%.

- راية القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 2.350 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.08%.