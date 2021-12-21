شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على.. أهم مشروعات تطوير البنية الأساسية فى قطاع البترول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتضمن خطة قطاع البترول، إنشاء وتطوير مشروعات البنية الأساسية في قطاع البترول والتي تأتي علي رأس برامج عمل وزارة البترول والثروة المعدنية وفيما يلي أهم تلك المشروعات وكانت كالتالى..

1-خطة تطوير مصافى التكرير للاستمرار فى تأمين الإمدادات من البنزين والسولار والتى تتضمن 7 مشروعات باستثمارات 86 مليار جنيه بمعدل إنتاج 6.2 مليون طن سنوياً من المنتجات البترولية .

2- تحقيق طفرة كبيرة فى البنية التحتية لمنظومة نقل وتداول البترول والغاز بعد الانتهاء من تنفيذ وتشغيل و تجديد 37 خط لنقل الزيت الخام والمنتجات البترولية بإجمالي أطوال 1240 كم ، وبتكلفة استثمارية 4.1 مليار جنيه.

3-الانتهاء من تنفيذ وتشغيل عدد من خطوط نقل الغاز بإجمالى أطوال 940 كم وبتكلفة تناهز 12 مليار جنيه، وذلك بهدف توفير احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية وإمداد محطات الكهرباء بالوقود .

4- برنامج طموح للتوسع في صناعة البتروكيماويات تعظيما للقيمة المضافة والعائد من موارد مصر من الغاز والبترول .

5- تم تنفيذ مشروعين ضخمين للبتروكيماويات بدمياط والإسكندرية باستثمارات 72 مليار جنيه مما رفع الإنتاج إلى 4 ملايين طن سنوياً.

6- جارى العمل على إنشاء عدد من المشروعات البتروكيماوية باستثمارات تزيد عن 125 مليار جنيه.