شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بجلسة الثلاثاء.. و4.6 مليار جنيه أرباحا سوقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، بعد تراجع جلستين، وربح رأس المال السوقي 4.6 مليار جنيه عند مستوى 734.896 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.37%، ليغلق عند مستوى 11524 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.9% ليغلق عند مستوى 2022 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 13785 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 4551 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.52% ليغلق عند مستوى 2146 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.3% ليغلق عند مستوى 3166 نقطة.