شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة البريد يطلق برنامج النقاط والمكافآت "وين" لدعم الشمول المالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق البريد المصرى برنامج وين "Win" للنقاط والمكافآت وذلك بالتعاون مع شركة دى سكويرز المتخصصة في تصميم وتنفيذ برامج الخصومات والمكافآت الرقمية وشركة برايم للاستشارات المتخصصة فى تطوير الخدمات وتنفيذ خطط التحول وتطوير الكفاءات لمواجهة التحديات المستقبلية، ذلك فى إطار دعم خطط الدولة الهادفة إلى تطبيق الشمول المالي والتحول الرقمي وسعي البريد المصري نحو تقديم أفضل الخدمات والمزايا للمواطنين.

وقال الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إن إطلاق البريد لبرنامج النقاط والمكافآت "وين" "Win" يأتى فى إطار دعم خطط الدولة الهادفة إلى تطبيق الشمول المالى والتحول الرقمي وسعي البريد المصري نحو تحفيز وتشجيع جميع العملاء على استخدام وسائل الدفع الغير نقدي مؤكدا على أن برنامج النقاط والمكافآت الجديد يعد نقلة نوعية في تقديم الخدمات المالية لعملاء البريد.

وأوضح الدكتور شريف فاروق، أن البريد يقدم برنامج الخصومات والمكافآت "وين" "Win" لأول مرة لجميع العملاء مقابل كل معاملة يقوم بها العميل مشيرًا إلى أن برنامج المكافآت الجديد يعمل على تفعيل نظام تراكمي للنقاط "وينات" بعد كل معاملة يقوم بها العميل باستخدام بطاقات البريد المصري في عمليات الشراء المباشر أو التسوق عبر الإنترنت، بالإضافة إلى العديد من الخدمات الأخرى من خلال البطاقات المعتمدة لذلك، كما يستطيع العميل استخدام النقاط "الوينات" المجمعة كوسيلة سداد كلية أو جزئية عند شراء أي من المنتجات والخدمات المقدمة من خلال شبكة من التجار ومقدمي الخدمات المشتركين في البرنامج والتي يزيد عددهم عن 150 تاجر منتشرين في جميع انحاء الجمهورية.

وأشار الدكتور شريف فاروق إلى أن برنامج الخصومات والمكافآت "وين" يتميز بإصدار قسائم شراء مجانية وكوبونات جوائز وخصومات؛ بناء على مؤشرات أداء تفاعل العميل واستغلاله للخدمات المقدمة من البريد المصري، كما يستطيع العميل متابعة رصيد النقاط الخاص به من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالبرنامج ويمكنه استبدال "الوينات" أو قسائم الشراء والخصومات من خلال شبكة متميزة ومختارة من أفضل المحال التجارية والخدمات المختلفة، ويستطيع العميل الاطلاع عليها من خلال الموقع الإلكتروني لبرنامج المكافآت "وين"، والتى تمكنهم من دفع الفواتير وشحن الرصيد، بالإضافة إلى العديد من الخدمات الأخرى؛ ومنها الشراء من المحال التجارية بكل سهولة.

وأضاف الدكتور شريف فاروق، أن هذه الخدمة تأتي استكمالاً لجهود البريد المصري نحو تطوير خدماته واستحداث خدمات جديدة تستهدف شرائح مختلفة من العملاء مشيرًا إلى أن برنامج "وين" للمكافآت يعد نظامًا متكاملًا لدعم عملاء البريد بداية من إتمام الخدمة المقدمة من البريد المصري، مرورًا بتجميع النقاط ختامًا بالاستفادة من المكافآت المتنوعة من خلال التطبيق أو الموقع الإلكتروني الخاص ببرنامج المكافآت "وين" أو من خلال تطبيق "يالا اب" او الاتصال على الخط الساخن 16789 للاستفسارات والدعم.

ومن جانبه أكد مروان قناوى، الرئيس التنفيذى لشركة دي سكويرز، على بالتعاون مع البريد المصري كأحد أكبر الكيانات القومية التي تسعى وتخطو خطوات إيجابية نحو التفوق والريادة، وشركة برايم لاستشارات الأعمال التي تسعى لتقديم رؤية إستراتيجية في عمليات التحول للمؤسسات المختلفة، مشيرًا إلى أن تطوير برنامج الولاء والمكافآت "وين" لعملاء البريد من شأنه أن يحدث طفرة كلية في علاقة العملاء بخدمات البريد المصري، مما يعكس تطورًا استراتيجيًّا في أداء هيئة البريد متمثلا في خدمات متنوعة ومزايا إضافية للمواطنين من عملاء البريد.

وأضاف مروان قناوى أن شركة دى سكويرز تسعى دائما إلى أن تقدم حلولا مبتكرة وبرامج متطورة تهدف إلى ولاء العملاء وتحفيزهم مما ينعكس على أداء المؤسسات والشركات في تقديم أفضل الخدمات والمنتجات للعملاء.

وصرح أحمد حلمى الرئيس التنفيذي لشركة برايم بأن الشركة مع شريكها الإستراتيجي دي سكويرز قد قامت بتنفيذ المشروع الخاص بالبريد المصرى على تطوير إستراتيجية تهدف إلى تحفيز المواطنين من عملاء البريد على المشاركة من خلال أنظمة فعالة للحوافز والولاء لتشجيع التعامل على الخدمات البريدية والمالية والحكومية المقدمة؛ مما يؤدي إلى المساهمة في زيادة المعاملات المالية والإسهام في تحقيق الإدماج المالي وتحسين مستويات الخدمة للمواطنين.