شكرا لقرائتكم خبر عن عودة الحركة الملاحية لموانئ المنطقة الاقتصادية بالسويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فى بيان لها، عن فتح مينائى السخنة والأدبية التابعين لها نظرًا لتحسن الأحوال الجوية، وعودة الحركة الملاحية.

كما أشار البيان إلى فتح مينائي (شرق-غرب) بورسعيد وميناء العريش نظراً لاستقرار الطقس، وعودة حركة التداول بأرصفة الموانئ بشكل طبيعي، ودخول وخروج السفن مرة اخري .

وذكر البيان أنه يتم التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة.