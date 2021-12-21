شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من مليون تنزيل لتطبيق تأكد لكشف التلاعب في بيانات المنتجات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف تقرير صادر من المركز السعودي لكفاءة الطاقة أن عدد تنزيلات تطبيق تأكد بلغ أكثر من 1.4 مليون مره، حيث يستخدم التطبيق التقنيات الذكية لخدمة كفاءة الطاقة حيث يمكن المستخدمين (المستهلكين) من التحقق مما إذا كانت البيانات كفاءة الطاقة على المنتج دقيقة والتي تشمل ( المكيفات، الغسلات، المجففات، الثلاجات، والإنارة، والإطارات، والمركبات)

ويعمل التطبيق باستخدام الأجهزة الذكية التي تعمل بنظامي (IOS أو ANDROID)، ويمكن تحميله مجاناً من متجري النظامين.

وعند عمل التطبيق ستظهر عدة اختيارات رئيسية بالمنتجات، ولدى اختيار أي منها سيظهر على واجهة التطبيق مربع يتوسطه خط ويطلب منك توجيهه إلى رمز الاستجابة السريع (QR) في بطاقة كفاءة الطاقة في المنتج الذي ترغب في التأكد من صحة بياناته؛ فإذا كان المنتج مسجل في قاعدة بيانات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ستظهر معلومات المنتج على شاشة التطبيق مباشرة، ومن ثم يمكنك مطابقة البيانات مع الموجود على بطاقة التعريف على المنتج مباشرة.

وفي حال عدم مطابقة بيانات الملصق مع البيانات التي تظهر من تطبيق "تأكد"، يُمكن استعمال خاصية الإبلاغ آليا في البرنامج.