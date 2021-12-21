شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 21-12-2021.. وعيار 21 يسجل 788 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد أسعار الذهب اليوم في مصر استقرارا لليوم الثاني على التوالي، إذ ما يزال سعر أونصة الذهب يتأرجح بين 1798 إلي 1804 دولار، ويسجل سعر الذهب في مصر الآن 788 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر.



أسعار الذهب اليوم: أسعار الذهب اليوم: عيار 18 سجل 675 جنيها. عيار 21 سجل 788 جنيها. عيار 24 سجل 900.75 جنيه. الجنيه الذهب 6304 جنيهات.

تأثرت تأثر الفترة الأخيرة بهبوط الدولار عقب إعلان تقليص برامج الدعم، مما سمح للذهب بالصعود، لأن تراجع الدولار يقلل من تكلفة حيازة الذهب، لذلك ارتفع الطلب على المعدن بصورة واضحة فى جلسات التداول لتقترب الأونصة من 1800 دولار آلان.

وكان مجلس الفيدرالى الأمريكى أعلن صراحة أنه يستعد لتقليص برنامجه لشراء السندات بسرعة مضاعفة عما كان متوقعا، فى محاولة لإعطاء فرصة لإجراء ثلاث زيادات فى أسعار الفائدة خلال 2022، وفق ما ذكرته لجنة السوق المفتوحة بالمجلس عقب اجتماعها الذى استمر يومى 13 و14 من الشهر الجاري.

ويستهدف الاحتياطى الفيدرالى إجراء 8 زيادات على أسعار الفائدة على مدى 3 سنوات بحلول 2024، منها ثلاث زيادات فى 2023 واثنتين فى 2024، وفق ما ذكره رئيس المجلس جيروم باول فى مؤتمر صحفى هذا الأسبوع وتأتى خطة التشديد النقدى بعدما سجل التضخم فى الولايات المتحدة فى نوفمبر أعلى مستوياته منذ 40 عاما.