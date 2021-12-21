شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة والآثار: إقبال كبير من السياح لمشاهدة تعامد الشمس على معابد الكرنك.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت معابد الكرنك، صباح اليوم الثلاثاء، تعامد الشمس على المحور الرئيسي لها، وهو الحدث التي يوافق بداية فصل الشتاء في يوم 21 ديسمبر من كل عام، حيث تشرق الشمس بطريقة تدريجية للتعامد على المحور الرئيسي للمعابد.

وأوضح مصطفى الصغير مدير عام معابد الكرنك وطريق الكباش، أن معابد الكرنك حظت اليوم باقبال كبير من الزائرين من المصريينوالأجانب من مختلف الجنسيات اللذين حرصوا على مشاهدة وتسجيل هذا الحدث الفريد والتقاط العديد من الصور التذكارية.

ونظمت محافظة الأقصر احتفالية بهذه المناسبة بالتعاون مع المجلس الأعلى للآثار؛ حضرها محافظ الأقصر، ومدير أمن الأقصر، وعددمن قيادات وزارة السياحة والآثار، والقيادات التنفيذية بالمحافظة، وشهدت الاحتفالية فعاليات عدة مثل فقرات من الفنون الشعبية، وحملة الورود والأعلام من فرق الكشافة والموسيقى المصاحبة للاحتفال.

ومن الجدير بالذكر أن هذه الاحتفالية شارك فيها شركة مصر للصوت والضوء ومديرية الشباب والرياضة ومديرية التربية والتعليم وهيئة قصور الثقافة بالأقصر، وغيرها من الجهات المعنية.

وأشار مصطفى الصغير إلى أن ظاهرة تعامد الشمس تعد من الظواهر الفريدة التي تبرز نبوغ المصري القديم وتقدمه في علوم الفلك والعمارة والهندسة؛ حيث حرص على إقامة المحور الرئيسي لمعابد الكرنك والذي يمتد من الغرب بداية من الصرح الأول حتى الصرحالسادس في شرق المعابد مرورا بقدس الأقداس والبوابة الشرقيه، واستغرق بناء هذا المحور أكثر من الف عام وهو ما يبرز مدى تفوق المصري القديم عبر العصور.



















