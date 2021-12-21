الارشيف / الاقتصاد

السياحة والآثار: إقبال كبير من السياح لمشاهدة تعامد الشمس على معابد الكرنك.. صور

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة والآثار: إقبال كبير من السياح لمشاهدة تعامد الشمس على معابد الكرنك.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت معابد الكرنك، صباح اليوم الثلاثاء، تعامد الشمس على المحور الرئيسي لها، وهو الحدث التي يوافق بداية فصل الشتاء في يوم 21 ديسمبر من كل عام، حيث تشرق الشمس بطريقة تدريجية للتعامد على المحور الرئيسي للمعابد.

وأوضح مصطفى الصغير مدير عام معابد الكرنك وطريق الكباش، أن معابد الكرنك حظت اليوم باقبال كبير من الزائرين من المصريينوالأجانب من مختلف الجنسيات اللذين حرصوا على مشاهدة وتسجيل هذا الحدث الفريد والتقاط العديد من الصور التذكارية.

ونظمت محافظة الأقصر احتفالية بهذه المناسبة بالتعاون مع المجلس الأعلى للآثار؛ حضرها محافظ الأقصر، ومدير أمن الأقصر، وعددمن قيادات وزارة السياحة والآثار، والقيادات التنفيذية بالمحافظة، وشهدت الاحتفالية فعاليات عدة مثل فقرات من الفنون الشعبية، وحملة الورود والأعلام من فرق الكشافة والموسيقى المصاحبة للاحتفال.

ومن الجدير بالذكر أن هذه الاحتفالية شارك فيها شركة مصر للصوت والضوء ومديرية الشباب والرياضة ومديرية التربية والتعليم وهيئة قصور الثقافة بالأقصر، وغيرها من الجهات المعنية.

وأشار مصطفى الصغير إلى أن ظاهرة تعامد الشمس تعد من الظواهر الفريدة التي تبرز نبوغ المصري القديم وتقدمه في علوم الفلك والعمارة والهندسة؛ حيث حرص على إقامة المحور الرئيسي لمعابد الكرنك والذي يمتد من الغرب بداية من الصرح الأول حتى الصرحالسادس في شرق المعابد مرورا بقدس الأقداس والبوابة الشرقيه، واستغرق بناء هذا المحور أكثر من الف عام وهو ما يبرز مدى تفوق المصري القديم عبر العصور.

 

D510DDFA-3284-4035-B6D8-0117C75B7A66
 

 

D2C6BA31-3B6E-4C9A-811C-962C3B5A6235
 

 

FE207720-603D-4E12-98CE-11048571A90C
 

 

4A28AA86-DFB7-4885-B758-E0457F015D1A
 

 

01C03511-8D63-4124-946B-0DF87365AD80
 

 

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا