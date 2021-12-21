شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون بين جهاز تنمية المشروعات ومصر الخير لتأهيل الشباب لإقامة مشروعات بالصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن الجهاز يقوم بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لنشر فكر وثقافة العمل الحر بين المواطنين خاصة في محافظات الصعيد؛ وذلك لمساعدتهم على تطوير مهاراتهم ليتمكنوا من إقامة مشروعات صغيرة جديدة أو التوسع في مشروعاتهم القائمة باستخدام الموارد الطبيعية المتاحة في هذه المحافظات واستغلالها بالشكل المناسب لتوفير منتجات مصرية جيدة الصنع تلبى احتياجات مجتمعاتهم المحلية.

وجاء لك في إطار جهود الدولة لدعم ريادة الأعمال وتشجيع الشباب على الإقبال على العمل الحر، تم توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومؤسسة مصر الخير، لتأسيس حاضنات أعمال جديدة وإطلاق برامج لتطوير ورفع قدرات ومهارات الشباب ورواد الأعمال وتهيئة البيئة اللازمة لتشجيعهم على إقامة المشروعات الابتكارية، بما يعزز من ثقافة ريادة الأعمال والابتكار في مصر، خاصة في محافظات الصعيد.

وأضاف "شاش" أن جهاز تنمية المشروعات يتعاون حاليا مع 23 جامعة حكومية وخاصة، فضلاً عن أكاديمية البحث العلمي وعدد من الوزارات كالتعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم الفني والشباب والرياضة والقوى العاملة وغيرها من الوزارات ومنظمات المجتمع المدني وذلك لتنفيذ برامج تدريبية مجانية يستفيد منها الآلاف من المواطنين خاصة من الشباب والفتيات بمختلف المحافظات، حيث استفاد من هذه الدورات ما يزيد على 7 آلاف شاب وفتاة منذ بداية العام وحتى شهر أكتوبر.

من جانبه، أكد الدكتور رأفت عباس، رئيس القطاع المركزي للخدمات غير المالية بجهاز تنمية المشروعات، أن توقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة مصر الخير يعتبر أول تعاون من نوعه بين الجهاز ومؤسسات المجتمع المدني لنشر فكر العمل الحر مشيرًا أنه بالتعاون مع المؤسسة يُمكن التوسع جغرافيا في تقديم مختلف أوجه الدعم الفني لتطوير مهارات المواطنين والاستفادة من طاقات الشباب ودعم المرأة في التجمعات الإنتاجية، بمختلف المحافظات خاصة في الصعيد.

وأضاف "عباس" أنه سيتم تنفيذ برامج تدريبية متكاملة يتم خلالها تعريف المشاركين بأسس إقامة المشروعات الصغيرة وكيفية إعداد دراسات الجدوى وخطط العمل مما يضمن نجاح مشروعاتهم واستمراريتها بالإضافة إلى تنمية قدرات ومهارات الكوادر البشرية التي تقدم هذه الدورات التدريبية، وتنفيذ برامج لربط وتكامل المشروعات القائمة على الابتكار والإبداع بسلاسل الإمداد، فضلاً عن برامج لتنمية مهارات أصحاب المشروعات لمساعدتهم في تسويق منتجاتهم محليا وعالميا.

ومن جانبه، قال الأستاذ محمد عبد الرحمن – نائب العضو المنتدب لمؤسسة مصر الخير إن هذا التعاون يأتي تعبيرا عن اتساق رؤية مؤسسة مصر الخير وجهاز تنمية المشروعات بشأن محور الاستثمار في البشر ودعم تنافسية الاقتصاد المصري اعتمادًا على توفير بيئة مناسبة لتقديم أوجه الدعم للمشروعات خاصة الخدمات المالية وغير المالية؛ لتطويرها ودفعها للنمو والاستمرارية، مشيرًا إلى أن التعاون يعد فرصة لجميع الأطراف تمكنهم من الاكتشاف المبكر للأفكار الابداعية في مختلف محافظات مصر.

من جانبه، أوضح الدكتور صابر حسن، رئيس قطاع التعليم بمؤسسة مصر الخير أن مذكرة التفاهم تدعم بناء حاضنات الأعمال في محافظات مصر ووضع أساس يضمن استدامة خدماتها للمشروعات المختلفة، لافتًا إلى أن مؤسسة مصر الخير تعمل على تدريب وتأهيل الكوادر بالجمعيات الأهلية الشريكة معها وتقديم الدعم لها بصفة مستمرة لتنفيذ برامجها بشكل مرن وسريع بما ينعكس على دورها في تعزيز ثقافة ريادة الأعمال ودعم المشروعات الابتكارية.