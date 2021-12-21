شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يعوض خسائره مع الإقبال على المخاطرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عوض الدولار الأمريكي بعض خسائره الليلة الماضية وارتفع اليورو اليوم الثلاثاء مع تحسن الإقبال على المخاطرة جزئيا بعد عمليات بيع في الأسواق العالمية.

وظلت عملات رئيسية في نطاق التداول الجيد على الرغم من أن زيادة حالات الإصابة بالمتحور أوميكرون دفعت دولا إلى إعادة فرض قيود مما أثارت المخاوف فيما يتعلق بالتوقعات الاقتصادية المستقبلية في المدى القريب.

وتلقى الإقبال على المخاطرة ضربة يوم الاثنين بعدما قال السناتور جو مانشين، الديمقراطي المعتدل الذي يعلق عليه الرئيس الأمريكي جو بايدن الآمال لتمرير مشروع قانون للاستثمار المحلي بقيمة 1.75 تريليون دولار، يوم الأحد إنه لن يدعم مشروع القانون المقترح مما أدى إلى عمليات بيع في الأسواق العالمية.

وانخفض مؤشر الدولار 0.1 بالمئة إلى 96.42 لكنه ظل مرتفعا عن مستواه المنخفض يوم الاثنين عند 96.33.