الارشيف / الاقتصاد

عودة الحركة الملاحية لموانئ المنطقة الاقتصادية

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن عودة الحركة الملاحية لموانئ المنطقة الاقتصادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فى بيان لها، عن فتح  مينائى السخنة والأدبية التابعين لها نظرًا لتحسن  الأحوال الجوية، وعودة الحركة الملاحية.

كما أشار البيان إلى فتح مينائي (شرق-غرب) بورسعيد وميناء العريش نظراً لاستقرار الطقس، وعودة حركة التداول بأرصفة الموانئ بشكل طبيعي، ودخول وخروج السفن مرة اخري .

وذكر البيان أنه يتم التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة.

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا