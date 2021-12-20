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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - برنامج تأهيلي أطلقته الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، بالتعاون مع شركة KPMG، لتزويد مزاولي مهنة المحاسبة والمراجعة بالمعارف النظرية والمهارات العملية اللازمة، وتعزيز التقيد بالقواعد والسلوكيات التي يتعين على المحاسب القانوني التحلي بها، بالإضافة للتقيد بمتطلبات جودة الأداء المهني. ويشتمل البرنامج على ثلاثة محاور رئيسة هي: حالات تطبيقية في مراجعة الحسابات، وقواعد سلوك وآداب المهنة الدولية، بالإضافة لمتطلبات المعيار الدولي لرقابة الجودة رقم (1). وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور أحمد المغامس، أن البرنامج التأهيلي لمزاولي مهنة المحاسبة والمراجعة يمكّن المتدربين من اكتساب خبرات مهنية عالية من شأنها أن تسهم في رفع كفاءة وفاعليّة عمليات المراجعة.

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