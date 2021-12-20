برنامج تأهيلي

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ويشتمل البرنامج على ثلاثة محاور رئيسة هي: حالات تطبيقية في مراجعة الحسابات، وقواعد سلوك وآداب المهنة الدولية، بالإضافة لمتطلبات المعيار الدولي لرقابة الجودة رقم (1).
وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور أحمد المغامس، أن البرنامج التأهيلي لمزاولي مهنة المحاسبة والمراجعة يمكّن المتدربين من اكتساب خبرات مهنية عالية من شأنها أن تسهم في رفع كفاءة وفاعليّة عمليات المراجعة.
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