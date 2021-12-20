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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اختتمت أعمال البرنامج التدريبي في مجال التنظيمات الرقمية، الذي تعقده بالتعاون مع معهد السياسات التنظيمية (rpi)، ضمن دورها الاستراتيجي كمنظم رقمي ولتعزيز مستهدفات «لجنة التنظيمات الوطنية». وقدم البرنامج خلال انعقاده أكثر من 12 جلسة للمختصين في التنظيمات لدى الهيئات الحكومية ومقدمي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، تضمنت مقدمة في المفاهيم والسياسات التنظيمية الأساسية، والتنظيم في الاقتصاد الرقمي، وحوكمة التنظيم، والموضوعات المستجدة في التنظيم الرقمي.



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